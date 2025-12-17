Avis, torna la Corsa degli Auguri: il 28 dicembre si corre nel nome di Fabrizio Cambi

Un’iniziativa aperta a famiglie, sportivi e cittadini per salutare l’anno che si chiude con un gesto concreto di solidarietà. Appuntamento il 28 dicembre in piazza Grande: direzione Terrazza Mascagni

È stata presentata il 17 dicembre nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale la XIX edizione della “Corsa degli Auguri – Memorial Fabrizio Cambi”, la tradizionale corsa/camminata non competitiva che ogni anno, nel periodo natalizio, richiama sportivi, famiglie e semplici cittadini nel cuore di Livorno. L’appuntamento è fissato per domenica 28 dicembre. Il ritrovo dei partecipanti è previsto in piazza Grande, dove dalle prime ore del mattino sarà possibile iscriversi con offerta libera. La partenza ufficiale sarà data alle 8.30, per un percorso cittadino che si concluderà nello scenario unico della Terrazza Mascagni. Qui, al gazebo allestito per l’occasione, sono previste la foto ricordo e un brindisi augurale, a suggellare lo spirito conviviale dell’iniziativa. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il presidente di Avis Comunale Livorno Antonio Cucè e il segretario Giovanni Belfiore, Padre Gabriele, Paolo Falleni presidente di Atletica Amaranto e Claudio Mazzi, presidente dell’associazione Sara Mazzi. “Con piacere – ha dichiarato il sindaco Salvetti – abbiamo ospitato nella Sala Cerimonia del Comune la presentazione della diciannovesima edizione della Corsa degli Auguri, che si svolge con il patrocinio del Comune di Livorno e la collaborazione di realtà come SVS, Angeli Runners, Atletica Amaranto, UISP e Sara Mazzi. Sport, solidarietà e condivisione sono gli elementi centrali di questo appuntamento, capace di coinvolgere sportivi e non sportivi, attraversando luoghi a noi particolarmente cari come il centro città e la Terrazza Mascagni”. Da tutti gli intervenuti è stato ribadito il valore solidale e inclusivo della manifestazione, che non ha carattere competitivo e che punta a unire persone di ogni età nel segno del movimento e della partecipazione. La Corsa degli Auguri, organizzata da Avis Comunale Livorno, si svolge con il patrocinio del Comune di Livorno e la collaborazione delle associazioni partner: Svs, Angeli Runners, Atletica Amaranto, Uisp e Associazione Sara Mazzi. Un’iniziativa aperta a tutti che rappresenta un momento di sport, condivisione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e di salutare insieme la fine dell’anno. Tutte le offerte raccolte saranno devolute ad Avis Comunale Livorno, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio.

Il ricordo di Fabrizio Cambi – Nel corso della presentazione, Padre Gabriele ha voluto dedicare un sentito focus alla figura di Fabrizio Cambi, a cui il memorial è intitolato: illustre cittadino livornese, grande amante del podismo e stimato professore universitario di Letteratura germanica all’Università di Udine. Una figura di grande spessore culturale e umano, ricordata per la sua profonda umanità e umiltà: per anni ha partecipato alla corsa come un semplice runner, senza mai ostentare il proprio ruolo o la propria carriera, incarnando in pieno lo spirito autentico e popolare della Corsa degli Auguri.

