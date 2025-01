Avviata dal Comune una campagna per la sicurezza dei semafori

In corso su 600 lanterne, di cui quasi la metà (280) sospese in altezza, l'installazione di sistemi di sicurezza aggiuntivi in acciaio per impedire la caduta a terra in caso di raffiche ad alta intensità. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e per la sensibilità verso queste iniziative che hanno l’obiettivo di mitigare i rischi dovuti agli effetti del cambiamento climatico

“Visti gli importanti eventi meteorologici che hanno colpito Livorno negli ultimi anni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – e in particolare le numerose allerte arancione per venti forti e quanto avvenuto nell’ultimo trimestre del 2023, l’Amministrazione Comunale, con il supporto del settore Transizione tecnologica e Smartcity, ha adottato un approccio gestionale e manutentivo volto ad innalzare il concetto di resilienza urbana tramite interventi che mirano a rafforzare il livello di sicurezza dell’illuminazione pubblica e dell’infrastruttura semaforica le quali, proprio per effetto dell’esposizione di punti luce e lanterne, sono fortemente soggette ai venti di elevata intensità che interessano anche la nostra città”. Nel 2024 Il Comune ha avviato una prima campagna di rafforzamento dell’infrastruttura sospesa dell’illuminazione stradale, che ha portato alla sostituzione di 900 corde d’acciaio di sostegno soggette a fenomeni corrosivi. Inoltre, sono stati messi in sicurezza, tramite cordini di acciaio di rinforzo, alcuni punti luce che per la loro specifica geometria sono maggiormente esposti ai fenomeni ventosi. A inizio 2025 il Comune di Livorno, in continuità con quanto effettuato l’anno precedente, ha avviato insieme al raggruppamento di imprese concessionario del servizio di Illuminazione pubblica costituito da “Engie Servizi Spa” (mandataria) e ditta “Diddi Dino & Figli” (mandante), una campagna per la sicurezza dei semafori cittadini. Si tratta di 36 impianti semaforici (quasi tutti gli impianti cittadini) costituiti complessivamente da 600 lanterne a 3 moduli, di cui quasi la metà (280) sospese in altezza. Le verifiche programmate riguardano sia il livello di consistenza dell’acciaio dei pali alla base tramite indagini laser svolte da ditte specializzate (complessivamente saranno 80 i pali oggetto di indagini strumentali), sia l’ulteriore messa in sicurezza delle lanterne semaforiche sospese tramite cordini di sicurezza aggiuntivi, una metodologia adottata nel caso di carichi sospesi per garantire ridondanza nella sicurezza. Tecnici del soggetto concessionario sono già operativi in questi giorni in città per l’installazione di questi sistemi di sicurezza aggiuntivi in acciaio, atti ad impedire la caduta a terra della lanterna in caso di eventuali criticità sugli ancoraggi dei pali dovute a raffiche di vento ad alta intensità. Le operazioni si svolgono con il continuo supporto della Polizia Municipale per la gestione del traffico negli incroci ad alta intensità di traffico, in modo da limitare i disagi. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e per la sensibilità verso queste iniziative che hanno l’obiettivo di mitigare i rischi dovuti agli effetti del cambiamento climatico.

