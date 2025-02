Avviati i lavori all’ex alloggio del custode a Villa Corridi

Sopralluogo dell’assessore Mirabelli con gli uffici tecnici del settore Manutenzione e Cura della Città al cantiere aperto all’immobile di proprietà del Comune di Livorno in concessione all’associazione “Il Sestante”. Parliamo della struttura posta al lato destro dell’ingresso della Villa Corridi, un tempo era l’alloggio del custode, simmetrica ad un altro fabbricato di simili dimensioni che ospita la scuola dell’infanzia “La Pina verde”. Il progetto di straordinaria manutenzione, per un valore di 98.299 euro circa prevede di risolvere alcune criticità di tale immobile che comprende un piccolo giardino separato dal parco mediante da una recinzione in parte in muratura e in parte in ferro battuto. È previsto il ripristino della recinzione, mediante la ripresa delle parti ammalorate del muretto inferiore e di tutti i pilastrini e la riparazione o la sostituzione quando necessaria, degli elementi in ferro, compresa la loro zincatura a caldo e la verniciatura finale; è altresì prevista la sostituzione dell’attuale cancello che permette l’accesso al giardino direttamente dal parco. Un ulteriore intervento riguarda la realizzazione di nuovi elementi decorativi in legno simili a quelli presenti lungo il perimetro della copertura, che sono interessati da marcescenze diffuse e per questo si sono staccati dalla loro cornice.

Verrà inoltre sostituita la scossalina metallica presente nella copertura e ristrutturata la seggiola di gronda, previo smontaggio di parte del manto di copertura e delle tavelle sottostanti; sarà sostituito anche il tavolato dell’aggetto ed è previsto l’affiancamento di nuovi travicelli agli attuali che presentano parti ammalorate a cause delle infiltrazioni. Completa l’intervento sulla copertura lo smontaggio dei pluviali presenti e la posa in opera di nuovi in pvc effetto rame con terminali in ghisa e la sostituzione del comignolo in cemento. Per quanto riguarda l’interno dell’edificio verrà realizzato un bagno accessibile, elemento indispensabile considerata la destinazione d’uso dell’immobile, compreso di antibagno dotato di lavabo.

