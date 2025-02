Avviso pubblico per la ricerca di un coordinatore della Fondazione Lem

Il Consiglio di amministrazione, visto l’art. 13 dello Statuto della Fondazione Livorno Euro Mediterranea, rende noto che intende acquisire manifestazione d’interesse in relazione al conferimento dell’incarico di “Coordinatore della Fondazione LEM”. Fatti salvi quelli generali previsti dalla legge, i requisiti specifici per partecipare sono i seguenti:

· diploma di laurea in scienze del turismo

· possesso di comprovata esperienza lavorativa nell’organizzazione e gestione di eventi maturata per un periodo non inferiore a tre anni

· possesso di comprovata esperienza nella elaborazione e realizzazione di strategie di marketing turistico

· disponibilità ad assicurare alla Fondazione LEM la presenza sul territorio durante tutto il periodo di svolgimento degli eventi per assicurare la corretta organizzazione e realizzazione degli stessi

L’incarico decorrerà dalla data di formalizzazione della nomina per una durata pari a 3 anni. L’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d’opera professionale regolata dall’art. 2222 del codice civile. È possibile consultare il testo completo dell’avviso con l’oggetto dell’incarico, i requisiti per l’ammissione, la domanda di partecipazione e le procedure di valutazione nella sezione news del sito www.fondazionelem.it. La domanda deve essere firmata in originale o digitalmente e pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 3 marzo 2025, con oggetto: “Manifestazione di interesse per l’incarico di Coordinatore di “FONDAZIONE LEM-”, all’indirizzo PEC [email protected].

