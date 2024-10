Avviso selezione pubblica per la formazione di elenchi profilo istruttore amministrativo riservati a disabili e categorie protette

La Provincia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di due elenchi di candidati idonei, per eventuali assunzioni nell’area degli Istruttori amministrativi. L’avviso è riservato a soggetti disabili (Elenco 1) e agli appartenenti alle categorie protette (Elenco 2), ai sensi della L.68/1999.

Agli elenchi potranno attingere sia l’Amministrazione Provinciale, sia gli enti locali che hanno stipulato con essa apposito accordo (al momento sono i Comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti, Castagneto Carducci, Campiglia M.ma e Riparbella), per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato.

Per presentare la candidatura è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 23.59 del 30 ottobre 2024.

La domanda dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, previa registrazione nel Portale stesso.

Per l’inserimento negli elenchi i candidati dovranno superare una prova scritta volta ad accertare le conoscenze di base, quelle specifiche della posizione di lavoro e quelle relative ai contenuti teorici della normativa di settore.

Il bando integrale con tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle candidature è pubblicato sul sito della Provincia nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Risorse Umane della Provincia di Livorno ai numeri 0586/257269 – 203.

