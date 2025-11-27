Avvistamento raro alla Scopaia, Ibis eremita in migrazione
Gli Ibis eremita fotografati dal lettore, che ringraziamo per la disponibilità, alla Scopaia
Daniele Scarselli di Agrofauna: "Sì sono Ibis e sono in fase di migrazione verso i luoghi di svernamento che si trovano proprio in Toscana. Tra gli esemplari in viaggio c’è n'è anche uno di nome Nico: è partito due giorni fa dal sud di Salisburgo e ora è qui". Chi volesse seguire gli spostamenti degli animali marcati può farlo tramite il link che trovate in fondo all'articolo
“Guardate un po’ chi si è fermato a riposare alla Scopaia? Sembrano Ibis eremita”. E’ questa la segnalazione di un lettore confermata da Agrofauna, che ringraziamo per la disponibilità. “L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è un uccello migratore dall’aspetto inconfondibile, classificato come “in pericolo critico” nella Lista Rossa IUCN. Dichiarato estinto in Europa fin dal XVII secolo, oggi è al centro di un importante programma di reintroduzione e conservazione: il progetto europeo LIFE Northern Bald Ibis, che punta a ricostruire una popolazione autosufficiente di almeno 350 esemplari migratori, intervenendo anche sui fattori di rischio come il bracconaggio e l’elettrocuzione sulle linee elettriche”. Daniele Scarselli di Agrofauna aggiunge,poi, una curiosità: “Sono sicuramente in fase di migrazione verso i luoghi di svernamento, che si trovano proprio in Toscana. Alcuni di loro sono dotati di Gps, che consente ai tecnici del progetto di monitorarli costantemente. Tra gli esemplari in viaggio c’è n’è anche uno marcato di nome Nico: è partito due giorni fa dal sud di Salisburgo, in Austria, ed è arrivato qui. Chi volesse seguire gli spostamenti degli animali marcati può farlo tramite l’app Movebank disponibile a questo link“.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.