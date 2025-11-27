Avvistamento raro alla Scopaia, Ibis eremita in migrazione

Gli Ibis eremita fotografati dal lettore, che ringraziamo per la disponibilità, alla Scopaia

Daniele Scarselli di Agrofauna: "Sì sono Ibis e sono in fase di migrazione verso i luoghi di svernamento che si trovano proprio in Toscana. Tra gli esemplari in viaggio c’è n'è anche uno di nome Nico: è partito due giorni fa dal sud di Salisburgo e ora è qui". Chi volesse seguire gli spostamenti degli animali marcati può farlo tramite il link che trovate in fondo all'articolo

“Guardate un po’ chi si è fermato a riposare alla Scopaia? Sembrano Ibis eremita”. E’ questa la segnalazione di un lettore confermata da Agrofauna, che ringraziamo per la disponibilità. “L’Ibis eremita (Geronticus eremita) è un uccello migratore dall’aspetto inconfondibile, classificato come “in pericolo critico” nella Lista Rossa IUCN. Dichiarato estinto in Europa fin dal XVII secolo, oggi è al centro di un importante programma di reintroduzione e conservazione: il progetto europeo LIFE Northern Bald Ibis, che punta a ricostruire una popolazione autosufficiente di almeno 350 esemplari migratori, intervenendo anche sui fattori di rischio come il bracconaggio e l’elettrocuzione sulle linee elettriche”. Daniele Scarselli di Agrofauna aggiunge,poi, una curiosità: “Sono sicuramente in fase di migrazione verso i luoghi di svernamento, che si trovano proprio in Toscana. Alcuni di loro sono dotati di Gps, che consente ai tecnici del progetto di monitorarli costantemente. Tra gli esemplari in viaggio c’è n’è anche uno marcato di nome Nico: è partito due giorni fa dal sud di Salisburgo, in Austria, ed è arrivato qui. Chi volesse seguire gli spostamenti degli animali marcati può farlo tramite l’app Movebank disponibile a questo link“.

