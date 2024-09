Tromba marina al largo di Livorno

Nell'ordine: foto di Daniele da Antignano, Federico dagli Scogli Piatti e Sara dagli Scogli dell'Accademia. Ringraziamo tutti per la disponibilità

Il meteorologo Lorenzo Catania spiega il fenomeno: "Può capitare che alcune raffiche di vento vicino al suolo diventino turbolente generando piccoli mulinelli; se la corrente ascensionale è abbastanza forte, i mulinelli vengono agganciati, allungati, stirati, fino ad attaccarsi alla base della nuvola e sviluppare piccole trombe marine, come in questo caso"

Avvistata tromba marina al largo di Livorno. A fotografarla sono stati Sara dagli Scogli dell’Accademia, Federico dagli Scogli Piatti e Daniele da Antignano. “Si è formata nel giro di neanche un minuto – racconta Sara – l’ho fotografata precisamente alle 13.39 di oggi mentre mi trovavo davanti agli Scogli dell’Accademia. Secondo me era molto al largo. Per il tempo che io sono potuta rimanere lì, circa 20 minuti, è rimasta visibile”. Lo scatto di Sara è stato pubblicato anche da Livornogramm. Il meteorologo Lorenzo Catania, che ringraziamo per la disponibilità, spiega il fenomeno: “Spesso, come oggi, l’aria fredda fluisce sul Mar Ligure da due canali: uno diretto, dall’Appennino tra Savona, Genova e l’alto Spezzino verso il mare aperto; l’altro, indiretto, dalla Valle del Magra (dalla “Cisa”, in un certo senso) verso il Golfo di La Spezia e poi in direzione sud a sfiorare la costa toscana fino all’Elba. In genere quest’ultima corrente è più debole. Dove i due flussi di vento si toccano, o comunque dove scorrono paralleli tra loro, spesso si sviluppano cumuli; quando le condizioni lo permettono, anche cumulonembi, acquazzoni e temporali. Può capitare che alcune raffiche di vento vicino al suolo diventino turbolente generando piccoli mulinelli; se la corrente ascensionale è abbastanza forte, i mulinelli vengono agganciati, allungati, stirati, fino ad attaccarsi alla base della nuvola e sviluppare piccole trombe marine, come in questo caso”.

Maltempo all’Elba

Il maltempo, che per tutta la giornata ha imperversato sull’Isola d’Elba, ha visto un’intesa attività degli operai provinciali del distretto stradale elbano impegnati in numerosi interventi che hanno interessato, in particolare, la SP 25 Anello Occidentale. Stamani e nel corso della giornata le squadre di operai, coordinate dal sorvegliante stradale Moreno Bernotti, hanno lavorato con la ruspa per sgombrare la grandine caduta abbondante sulla SP 25. Inoltre diversi interventi hanno riguardato la pulitura delle carreggiate da rami e altro materiale vegetale. Nonostante il maltempo, le strade provinciali sono rimaste tutte normalmente percorribili.

