Avvistata una tromba marina dagli scogli dell’Accademia

Racconta Sara: "Si è formata nel giro di neanche un minuto e sono riuscita a fotografarla mentre mi trovavo davanti agli Scogli dell'Accademia. Secondo me era molto al largo, in zona isola d'Elba"

Fotografata da Sara una tromba marina al largo molto al largo di Livorno. “Si è formata nel giro di neanche un minuto – racconta la ragazza che ringraziamo per la disponibilità – l’ho fotografata precisamente alle 13.39 di oggi mentre mi trovavo davanti agli Scogli dell’Accademia. Secondo me era molto al largo, in zona isola d’Elba. Per il tempo che io sono potuta rimanere lì, circa 20 minuti, la tromba era visibile”. Lo scatto è stato pubblicato anche da Livornogramm.

