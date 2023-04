Avvistati due lupi a Castellaccio

Un fermo immagine del lupo tratto dal video del lettore: "Per l'esattezza Castellaccio in cima, in via di Quercianella vicino alla piazzetta dove si trova il parcheggio"

Nel video (bottone celeste sopra al titolo dell’articolo) inviato da un nostro lettore, che ringraziamo, l’avvistamento di due lupi a Castellaccio. Nel filmato di 37 secondi, realizzato nella notte del 9 aprile intorno all’una, si nota distintamente uno dei due lupi percorrere un sentiero per poi scomparire nella macchia. L’altro lupo, nell’oscurità, non si nota ma l’autore del video li ha visti tanto che esclama “erano due”. “Sì erano due belli e grossi – aggiunge il lettore a QuiLivorno.it – per l’esattezza Castellaccio in cima, in via di Quercianella vicino alla piazzetta dove si trova il parcheggio”. L’ultimo avvistamento di cui si ha notizia è di fine gennaio 20232 quando sulla pagina Fb LivorNoi – Sicurezza Urbana Livorno è stato pubblicato il video di un lupo a Montenero, zona Carmelitane. Il comandante dei carabinieri forestali Stefano Vagniluca: “La presenza del lupo sulle colline livornesi è nota ed accertata. L’incontro notturno è possibile. Occorre adottare ogni possibile cautela affinché la distanza si mantenga entro quella di ragionevole sicurezza. Non sono animali da avvicinare ma da osservare a distanza”.

