Avvistato un lupo: “Evitiamo contatti ravvicinati ma niente paura”. VIDEO

Carabinieri forestali in azione

Il comandante dei carabinieri forestali: "Avvistamenti come questo nelle colline livornesi si sono moltiplicati, dobbiamo farci l'abitudine e goderci il momento evitando sempre e comunque contatti ravvicinati"

“Evitiamo contatti ravvicinati, mantenendo una certa diffidenza perché si tratta comunque di un animale selvatico, ma assolutamente niente paura”. Lo afferma a QuiLivorno.it il comandante dei carabinieri forestali, Stefano Vagniluca, invitato a commentare il video pubblicato sulla pagina Fb LivorNoi – Sicurezza Urbana Livorno (clicca qui per vedere IL VIDEO) di un lupo avvistato a Montenero, zona Carmelitane per l’esattezza: “Il filmato è arrivato anche a noi e abbiamo acquisito la segnalazione – prosegue Vagniluca – Sì, si tratta di un canide, in apparenza giovane, con caratteristiche simili a quelle di un lupo: muso dritto, senza “scalino” frontale”. Il comandante spiega inoltre che questo è proprio il periodo dei giovani in dispersione o per unirsi al branco o per formarne di altri, oppure era alla ricerca di prede e si è allontanato o è stato attirato da qualche rifiuto organico. “Sembra disorientato e spaventato, si nota la coda tra le gambe – continua il comandante – Sono portato a pensare che alla fine abbia raggiunto zone a lui soddisfacenti”. Come detto, niente paura: “Un lupo che gira di notte, anche in una zona abitata, non deve destare preoccupazione. Avvistamenti come questi nelle colline livornesi si sono moltiplicati, tanto che una squadra di forestali viene dedicata al monitoraggio (qui il recente monitoraggio nazionale di Ispra Ambiente). Anzi dobbiamo farci l’abitudine e goderci il momento evitando sempre e comunque, lo ricordo, contatti ravvicinati”.

Condividi: