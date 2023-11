Avvistato un lupo in via della Porcigliana

Immagine tratta dal video realizzato dal lettore che ringraziamo per la disponibilità; per vedere il video cliccate sul bottone celeste sopra al titolo

Il lettore: "Stavo guidando in via della Porcigliana quando ad un tratto ha attraversato davanti a me". Il comandante dei forestali: "Pare un lupo giovane. Positivo che fugga perché denota la doverosa diffidenza e la consapevolezza del pericolo costituito dalla strada. Se capita di incontrarlo godiamoci il momento evitando sempre e comunque contatti ravvicinati perché si tratta comunque di un animale selvatico ma niente paura"

“Stavo guidando in via della Porcigliana (Castellaccio, ndr) quando ad un tratto ha attraversato davanti a me”. Valerio, che ringraziamo per la disponibilità, racconta il momento in cui intorno alle 17,50 di venerdì 24 novembre ha avvistato un lupo in strada. Il video, realizzato con la dashcam dell’auto, dura alcuni secondi: l’animale attraversa la strada per poi sparire nella vegetazione. “E’ stato emozionante sia per me che per le mie figlie – continua Valerio – Personalmente è la prima volta che lo vedo del vivo, abitando in zona capita di imbattermi in alcune “tracce” ma un incontro così ravvicinato mai”. Sull’avvistamento abbiamo chiesto un commento al comandante dei carabinieri forestali Stefano Vagniluca, che ringraziamo per la disponibilità: “Pare un lupo giovane. Ma con tutte le incertezze legate alla visione di un video che non consente un’identificazione certa. Positivo che fugga perché denota la doverosa diffidenza e la consapevolezza del pericolo costituito dalla strada”. “Un lupo che gira di notte in una zona abitata non deve destare preoccupazione – prosegue il comandante – Avvistamenti come questo nelle colline livornesi si sono moltiplicati, dobbiamo farci l’abitudine e goderci il momento evitando sempre e comunque contatti ravvicinati perché si tratta comunque di un animale selvatico, ma assolutamente niente paura”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©