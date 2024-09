Avvistato un pesce volante ai Bagni Pancaldi

La foto del lettore Jordan, che ringraziamo

Avvistato da Jordan oggi pomeriggio nella zona barche dei Pancaldi Acquaviva. Il biologo Raimondi, che ringraziamo ancora una volta per la disponibilità: "E' in grado di fare lunghe planate fuori dall'acqua anche di 30 metri. Vive in Atlantico e nel Mediterraneo ed è innocuo e bellissimo"

Avvistato da Jordan oggi pomeriggio, nella zona barche dei Bagni Pancaldi Acquaviva, un particolare pesce. E, come accade ultimamente grazie alla disponibilità del biologo dell’Acquario, Giovanni Raimondi, siamo in grado di pubblicare la foto del lettore, che ringraziamo, corredata dalla spiegazione: “E’ un pesce volante o pesce rondine – spiega il biologo – perché è in grado di fare lunghe planate fuori dall’acqua anche di 30 metri. Il suo nome scientifico è cheilopogon heterurus heterurus. Vive in Atlantico e nel Mediterraneo. E’ innocuo e bellissimo. Non se ne vedono moltissimi. Colgo l’occasione per dire nuovamente grazie perché permettete di far conoscere meglio il mare a tutti”.

