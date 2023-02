Azienda livornese tra le 100 Eccellenze 2023 di Forbes Italia

Fabio Elettrico in primo piano; Fabio Elettrico insieme al figlio Piercristian; l'articolo su Il Re dei Re uscito su Forbes

Nel numero di febbraio, sezione drink, la prestigiosa rivista ha inserito anche il liquorificio livornese "Il Re dei Re". Fabio Elettrico e il figlio Piercristian a QuiLivorno.it: "E' un onore, il riconoscimento premia il lavoro di un intero decennio e ci dà stimoli a proseguire sul cammino della liquoristica d'alta qualità"

Allegato al numero di febbraio di Forbes Italia in edicola c’è lo speciale 100 Eccellenze 2023 che presenta, si legge sul sito web del magazine, le aziende selezionate in collaborazione con So Wine So Food che contribuiscono a fare grande l’Italia. Il volume, giunto alla IV edizione, è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink. E nella sezione drink c’è il liquorificio livornese “Il Re dei Re“. Fondata nel 2012, l’azienda a conduzione familiare rappresenta oggi, si legge nell’articolo di Forbes, una delle realtà più importanti e premiate al mondo. Fabio Elettrico e il figlio Piercristian producono una decina tra liquori e distillati tra cui il Bitter Amaranto, liquore che con 13 medaglie d’oro ottenute nei principali concorsi internazionali del settore è il bitter più premiato al mondo. “E’ un onore, il riconoscimento ci rende felici ed orgogliosi – spiegano padre e figlio a QuiLivorno.it – premia il lavoro di un intero decennio e ci dà stimoli a proseguire sul cammino della liquoristica d’alta qualità. Questa notizia arriva nelle stesse settimane in cui abbiamo attivato il nostro alambicco, con cui a breve inizieremo a distillare. Speriamo sia di buon auspicio”.

