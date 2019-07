Bagni Lido “RacConta”, al via il primo talk show

Mercoledì, 3 luglio ore 21, la prima puntata dedicata allo sport, “Il Pallone, un Amore infinito”. L’incontro sarà, come tutti quelli che seguiranno, ad ingresso gratuito, e il pubblico presente potrà interagire con domande agli ospiti

Si parte. Mercoledì, 3 luglio ore 21 la prima puntata dedicata allo sport, “Il Pallone, un Amore infinito”, un parterre ricchissimo e frizzante.

Sotto la conduzione di Massimiliano Simoni, per 14 edizioni alla guida del Festival e del Caffè della Versiliana, parteciperanno i livornesissimi Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari e della nazionale, e Corrado Nastasio, icona di ieri, campione d’Italia nel 1970 con il grande Cagliari di Riva e di oggi come trascinatore del tifo amaranto, Nicola Zanone, ex calciatore di serie A, attaccante di L.R. Vicenza, Udinese e Sampdoria, Tiberio Fossi direttore di FootballData top nel panorama nazionale delle statistiche del calcio, Eugenio Vassalle patron di MCS, mental coach sportivo già a Catania e Messina, Enrico Salvadori, giornalista ex caposervizio de La Nazione di Viareggio e giornalista sportivo di lunga militanza, Marco Bernardini giornalista sportivo e storica firma di Tuttosport.

Tra una serie di domande a “botta e risposta” si parlerà del calcio di ieri e di quello di oggi: preparazione atletica, tattica ed aspetto mentale, le componenti giuste per una squadra vincente. Sul filo delle emozioni e dei ricordi si rivivranno momenti della storia del calcio nazionale e labronico.

L’incontro sarà, come tutti quelli che seguiranno, ad ingresso gratuito, e il pubblico presente potrà interagire con domande agli ospiti.