Bagni Pancaldi Acquaviva, uno dei primi stabilimenti balneari in Italia

Foto Emanuele Baldanzi

La storia dei Pancaldi Acquaviva risale al 1924 quando le due strutture (Pancaldi e Acquaviva) furono riunite in un solo complesso. Oggi è uno stabilimento aperto tutto l'anno: da maggio a settembre con la stagione balneare e durante tutto l’anno con il Centro Congressi ed Eventi all’epoca pista di pattinaggio sul ghiaccio

La storia dei Pancaldi Acquaviva come unico stabilimento balneare in Italia risale al 1924, anno in cui le due strutture (Pancaldi ed Acquaviva), in origine separate da un canale, furono riunite per mezzo del grande arenile in un solo complesso che l’Indicatore Tascabile del 1925 ricorda come lo stabilimento più grandioso del mondo. I primi bagni a sorgere tra il Largo Bellavista e l’Ardenza furono gli Acquaviva, così denominati per la bellezza e la purezza dell’acqua in quel tratto di mare. Ricordati come i primi bagni in muratura sorti in Italia, gli Acquaviva vennero edificati nel 1840 da Giuseppe Santi Palmieri, che dotò lo stabilimento delle migliori comodità, costruendovi una famosa Rotonda per la libera e utile respirazione dell’aria marina, resa poi celebre da un noto dipinto di Giovanni Fattori e da una breve, ma intensa, espressione del Carducci. Frequentato da un turismo colto e d’elite, come Ferrigni, meglio noto come Yorick, il Carducci, il Pascoli, il Mascagni ed altre personalità della nobilità e aristocrazia d’ Italia.

Nel 1846, poco distanti dagli Acquaviva, sorsero i Bagni Pancaldi edificati da Vincenzo Pancaldi. Nel 1870 i Pancaldi ottennero il titolo di Bagni Regi (titolo ancora in vigore) per le frequenti visite del Principe Amedeo di Savoia e della consorte Maria Vittoria. Diventando così a tutti gli effetti un ambiente esclusivo e raffinato, dove gli stessi reali fecero costruire due palazzi:

PALAZZO PANCALDI

All’epoca pista di pattinaggio sul ghiaccio, oggi Centro congressi ed Eventi tra i primi in Toscana.

IL PALAZZO DEL GRAN BALLO

Sorgeva in zona AcquaViva, dove i reali davano grandi feste danzanti. Il palazzo è stato distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Costruita poi in quell’area una piscina olimpionica (tutt’ora presente).

BAGNI PANCALDI OGGI

I Bagni Pancaldi Acquaviva rimangono ad oggi uno degli stabilimenti balneari più grandi come perimetro interno di superficie e presenze della Toscana. Dotato di spiaggia, piscina e piscine per i bambini, giochi da parco per i più piccoli come scivoli e simili, gabbione da gioco calcio con prato semi sintetico, un bar, un ristorante, self service e pizzeria. Dotati di attrezzature come: come sup – patini (da quest’ anno presenti i nuovi modelli con scivolo) e canoe. Unica struttura del litorale aperta 365 giorni l’anno: da maggio a settembre con la stagione balneare (da quest’ anno già aperta la zona di AcquaViva con il ristorante attivo da aprile, durante i fine settimana) e durante tutto l’anno con il Centro Congressi ed Eventi dove vengono svolti meeting, convegni, corsi di formazione, eventi aziendali ed eventi privati, che richiamano manager e professionisti da tutta Italia e dall’estero. Presso gli stabilimenti (per i suoi abbonati o per clienti giornalieri) è possibile trovare servizi e attività per trascorrere una giornata o l’ estate con i migliori confort. Ombrellone, lettini, sdraio e registe (numero di ombrelloni non implementato dopo le restrizioni avute durante la pandemia) per garantire e mantenere più tranquillità e spazio ai clienti presso lo stabilimento. Inoltre nella stagione 2023 sono state inserite nuove attrezzature per un accesso facilitato ai disabili (nuove passerelle, sedie job e discesa facilitata presso la piscina), tavoli e panche in zone ombreggiate per pranzi e cene d’asporto per creare dei punti di aggregazione tra abbonati. Servizi ristorati che vanno dalla pasticceria fresca, per una splendida colazione sul mare, fino a pranzi Bio e cene con menù ricercati di mare e di terra. Inoltre da questa stagione i gestori del Ristorante di Acquaviva hanno creato degli appuntamenti con cene tematizzate sia per menù proposto, che per l’intrattenimento con le migliori band di zona con musica live di accompagnamento alle cene presso la terrazza del ristorante. Come ogni stagione sono stati anche per questa confermati e svolti i corsi per ogni età e predilezione sportiva con quotazioni in convezione dedicate agli abbonati di Pancaldi.

Corsi Surf e body;

Corsi di nuoto per bambini ed adulti;

Corsi di Pilates e Yoga;

Corsi di funzionale.

Durante la stagione 2023 il proprietario degli stabilimenti ha aderito a varie iniziative proposte dalle Istituzioni e non solo, come il torneo di Padel organizzato dal Centro Padel Livorno con premi in palio, come abbonamenti gratuiti per il prossimo anno e con sconti dedicati agli abbonati per giocare sui campi del Centro. L’ultima iniziativa – Bike & Walk2Beach – in collaborazione con il Comune di Livorno (nella figura dell’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello) la Confesercenti e la Confcommercio per incentivare la cittadinanza e i clienti ad utilizzare sempre più spesso mezzi come bici o percorsi pedonali per muoversi; per una salvaguardia ambientale, legata all’inquinamento atmosferico della nostra città in una logica di ecosostenibilità maggiore. Il tutto mettendo in palio da parte dello stabilimento tre premi per gli abbonati. Scaricando l’app. GOODGO i clienti potranno essere tracciati dalla stessa e al termine del mese di agosto gli organi competenti decreteranno il vincitore. Se sarà uno o più clienti dei bagni Pancaldi. Primo premio: un abbonamento per la prossima stagione balneare; secondo premio: una cena per 2 persone al ristorante di Acquaviva; terzo premio: 5 ingressi free per la stagione 2024.

