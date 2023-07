Balla Anna, stasera serata-ricordo per mamma Serena

Serena in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo

Serena ieri 8 luglio avrebbe compiuto 38 anni e oggi ai Florida di Tirrenia la figlia Anna, 5 anni, spegnerà le candeline della mamma e ballerà durante un estratto dello spettacolo di danza ‘S-How’. La sorella Giulia: "Starà festeggiando nel cielo chissà dove con la Carrà, magari, che le piaceva tanto. Buon compleanno"

“Starà festeggiando nel cielo chissà dove con la Carrà, magari, che le piaceva tanto. Buon compleanno”. Serena Mazzoni, scomparsa ad ottobre dello scorso anno, l’8 luglio avrebbe compiuto 38 anni e la sorella Giulia le vuole dedicare questo pensiero ringraziando tutta Livorno per l’affetto dimostrato nella raccolta fondi realizzata fino ad oggi e devoluta per volontà di Serena all’Università di Brescia, dipartimento di specialità medico-chirurghe scienze radiologiche e sanità pubblica a sostegno della ricerca sul tumore surrenale raro. Inoltre stasera 9 luglio, dalle 21.30, ai Florida di Tirrenia, lo stabilimento che frequentava Serena con la famiglia, si svolgerà un estratto dello spettacolo di danza ‘S-How’ organizzato da Creative Lab (Centro di Educazione al Movimento) che vedrà danzare Anna, 5 anni la figlia di Serena, che “ogni 10 minuti intona la canzone Rumore della Carrà”, aggiunge Giulia. E che oggi spegnerà le 38 candeline della mamma.

Di seguito un ricordo di Serena Mazzoni del collega giornalista e amico di Serena, Fabrizio Pucci

Serena aveva occhi dolcissimi e un sorriso accogliente. La vedevo spesso, quando era poco più che ragazzina, nel negozio di famiglia di Via Roma il cui nome era il cartello della sua gentilezza e del suo modo di vivere: ‘Pane e Zucchero’. Sì. Il pane, il principale elemento e alimento di sostentamento; in una parola: la vita. E zucchero: la dolce, l’educazione. ‘Talenti’ spontanei, frutto di una educazione perfetta impartita dalla famiglia fondata sui valori dell’amore, del rispetto, del lavoro. Gentilezza, vita, dolcezza. Tutto spontaneo, non costruito per il solo fine di fidelizzare il cliente perché chi si era abituato a ‘servirsi’ da Pane e Zucchero lo aveva fatto non solo per l’ottima qualità dei prodotti, ma anche per quell’atmosfera sana che faceva sentire a casa. Grazie a mamma Giovanna, ma anche alla sua estensione, Serena. Quando seppi della sua malattia, il mio cuore si congelò. Andai a cercare sui social una smentita che invece fu una conferma. Dicono che il cuore freddo non sia aperto alle emozioni. Stavolta, invece sono felice che sia congelato perché in questo modo conserverà, intatti il ricordo e l’affetto per Serena e per la sua famiglia. Il tempo non li deteriorerà. Anzi. E’ destinato a rinforzarli. Perché Serena c’è. E qui, nessuno la dimentica. Ciao ragazza!

