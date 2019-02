Ballantini dipinge l’Alma di Ruggeri

L'artista livornese: "Con Enrico ci siamo conosciuti tramite Striscia. Poi è venuto alla Triennale di Milano e, mentre dipingevo, si è messo a suonare per me. Da lì è nata una vera amicizia"

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Un acrilico su carta fotografica. Pennellate sopra una foto di Enrico Ruggeri che si staglia su di un panorama urbano, una metropoli che si scioglie in una poesia di colori e sentimenti. E’ questa la copertina del nuovo album del cantautore milanese dipinta e realizzata da quel geniaccio artistico tutto labronico che risponde al nome di Dario Ballantini.

“La copertina è opera di Dario Ballantini – scrive Ruggeri sul suo profilo Facebook – artista poliedrico, pittore di grandissima caratura, amico geniale. Non lo ringrazierò mai abbastanza”.

“Con Ruggeri ci eravamo incontrati diverse volte nella vita- spiega Ballantini raggiunto al telefono da Quilivorno.it – quando facevo i servizi di Striscia. Lui sapeva della mia pittura e mi aveva già fatto i complimenti per alcuni lavori che aveva avuto modo di apprezzare. Iniziò poi a venire ad alcune mostre fino a quando, un po’ come fece Lucio Dalla, quando feci la mostra alla Triennale di Milano venne addirittura a suonare mentre io dipingevo. E da lì è nata questa amicizia ancora più rafforzata da questo legame. Poi vide in internet la copertina che avevo fatto con questo sistema di dipingere sopra la foto di un cantante e mi ha subito chiamato chiedendomi se potevo realizzare questo dipinto anche per la copertina del suo prossimo album. Così mi ha mandato la foto e io ho realizzato quello che potete vedere tutti e che è diventata ufficialmente la copertina del suo disco in uscita il prossimo 15 marzo”.