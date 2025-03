Ballantini riceve la Canaviglia

“Ha portato Livorno su palcoscenici nazionali e internazionali grazie al suo talento”. Salvetti ha consegnato stamattina la Canaviglia a Dario Ballantini: “Sono orgoglioso e contento. Voglio dire però, con la schiettezza che caratterizza i livornesi, che non sono sorpreso. Dopo tanti anni, me lo aspettavo. È vero spesso per lavoro sono lontano dalla mia città ma sono sempre stato pregno di livornesità”.

