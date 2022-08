Bambina si perde durante il concerto di Gianna Nannini, dal palco l’annuncio del ritrovamento

Nella foto una pattuglia della polizia municipale durante il concerto di Gianna Nannini

La polizia municipale la riconsegna ai genitori grazie al titolare della giostra La Codina Si Si: "Per non farla preoccupare l'ho fatta divertire sulla giostra fino a che tutto non si è risolto per il meglio". Quando dal palco è stato fatto l'annuncio del ritrovamento si é presentato il padre, distrutto, che aveva cercato la figlia ovunque

“Per non farla preoccupare l’ho fatta divertire sulla giostra fino a che tutto non si è risolto per il meglio”. A parlare è Dario La Terza, titolare della giostra La Codina Si Si alla Terrazza Mascagni dove nella serata del 26 agosto durante il concerto di Gianna Nannini ci sono stati momenti di apprensione per una bambina di 4 anni che intorno alle 23 aveva smarrito i propri genitori poi ritrovati grazie proprio a La Terza. “Quando l’ho notata da sola sulla giostra ho chiesto dove fossero babbo e mamma poi ho capito che forse poteva essersi persa. Così l’ho presa e mi sono recato dalla polizia municipale (che era di pattuglia per il concerto, ndr) per spiegare loro la situazione, dopodiché sono tornato con lei alla giostra e ho lasciato che si divertisse”. Quando durante il concerto dal palco è stato fatto l’annuncio del ritrovamento si è presentato il padre, distrutto, che aveva cercato la figlia ovunque nella folla e al quale gli agenti dopo le opportune verifiche di riconoscimento l’hanno riconsegnata. La bambina appassionata di giostre era sfuggita al controllo proprio per andare alla giostrina.

