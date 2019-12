Bambini arriva Babbo Natale!

Babbo Natale sarà a Quercianella, all’ippodromo e in piazza XX Settembre fra sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Si fermerà in via del Littorale 298 nella casetta della ProLoco che magicamente si trasformerà nella “casa di Babbo Natale” popolata da elfi e folletti. E’ qui che i bambini potranno scrivere la letterina con i loro desideri, fare colazione con gli Elfi, partecipare a laboratori didattici, giocare con le bolle, i pony, le caprette e tanto altro. Il programma delle iniziative partirà per tutte e due le giornate alle ore 11 per protrarsi nel pomeriggio anche con eventi rivolti ai più grandi. Sabato 14 dicembre alle ore 17.30 musica live con i “Cosmic Sound”, happy hour e auguri di Merry Christmas. Intorno alla Casa di Babbo Natale tutta l’atmosfera natalizia con il mercatino per i regali, le caldarroste e vin brulè, cioccolata calda e dolcetti.

Babbo Natale sarà anche al Caprilli sabato 14 e domenica 15 dicembre. I bambini lo potranno incontrare al Villaggio di Natale organizzato da ProLoco dalle 10 alle 19. Qui si troverà un’ambientazione davvero suggestiva in stile polo nord: la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, il laboratorio degli elfi e poi un’area mercato, giostre e il recinto con cavallini e pony.

Babbo Natale sarà sabato 14 e domenica 15 dicembre anche al villaggio “Luci e colori di Natale” in piazza XX Settembre. I bambini lo troveranno nella casetta in legno circondata da elfi e renne. Potranno farsi una foto a “bordo” di una slitta e scrivere la classica letterina. In piazza atmosfera natalizia con musica, giochi e animazione.