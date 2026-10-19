Bando affitti 2026, pubblicata la graduatoria definitiva

Online sul sito del Comune di Livorno la graduatoria dei partecipanti e l’elenco degli esclusi. Per i primi 200 classificati della Fascia A sarà necessario presentare le ricevute dei canoni di locazione pagati nel 2026, pena l’esclusione dal contributo

Sono pubblicati sul sito del Comune, nella pagina Graduatorie e comunicazioni Bando affitti 2026 – Città di Livorno, la Graduatoria definitiva dei partecipanti e l’elenco dei concorrenti esclusi relativi al Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle locazioni anno 2026 e alla Determinazione Dirigenziale n. 08421 del 16/10/2026. In osservanza della normativa in materia di privacy, gli elenchi sono ordinati per numero di domanda, riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di inoltro. Dal 2 gennaio 2027 i richiedenti collocati nella graduatoria definitiva tra le prime 200 posizioni della Fascia A devono presentare tutte le attestazioni/ricevute dell’avvenuto pagamento del canone di locazione nell’anno 2026. La documentazione dovrà essere prodotta inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Per beneficiare del contributo, è necessario presentare le ricevute dell’avvenuto pagamento delle mensilità del canone di locazione anno 2026 al locatario. In alternativa potrà essere prodotta un’attestazione sottoscritta dal locatario circa il pagamento delle mensilità corrisposte, allegando copia del documento d’identità del locatario. La documentazione dovrà pervenire:

con consegna a mano all’Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo,via Pollastrini n. 1, negli orari di apertura al pubblico;

tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 – Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]; in tal caso deve avere la PEC anche il richiedente.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi che dovranno consegnare entro il termine sopra indicato all’Amministrazione comunale, con le modalità di cui sopra, assieme alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente, anche la certificazione che attesti il loro stato.

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana e delle risorse a ciò destinate dall’Amministrazione comunale, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite. L’errata documentazione o la mancata presentazione della documentazione entro il 31 gennaio 2027 comporta l’esclusione dal contributo, senza alcuna possibilità di sanare l’omissione successivamente alla scadenza del termine. Dal 1 febbraio 2027, qualora residuino risorse finanziarie, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale scorrimento della graduatoria dei potenziali aventi diritto ed il termine perentorio loro assegnato per produrre la documentazione sulla rete civica alla pagina: Graduatorie e comunicazioni Bando affitti – Città di Livorno. Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti contatti telefonici: 0586 820070 – 820101.

Il personale risponderà nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

info e-mail: [email protected]

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