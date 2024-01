Bando d’asta per 124 attività del Mercato Centrale

Il bando scade il 18 marzo alle ore 13.00. Il 19 marzo alle ore 9.00 è convocata l'asta in seduta pubblica. Si tratta di banchi e locali interni alla struttura assegnati per attività commerciali, artigianali, di gastronomia e/o di somministrazione e di servizi

seguono dichiarazioni della conferenza stampa

Pubblicato sul sito web del Comune di Livorno, sezione Bandi e Gare->Aste, il bando d’asta per la concessione per 12 anni di 124 tra banchi e negozi del Mercato Centrale o delle Vettovaglie (Scali Saffi 27). Il bando scade il 18 marzo alle ore 13.00. Il 19 marzo alle ore 9.00 è convocata l’asta in seduta pubblica. Qui il link diretto al bando:

http://servizi.comune.lvorno.it/aste/Visualiza.asp?idasta=1461&vAnn0

=2024&vPub=S

Banchi e locali interni al Mercato Centrale saranno assegnati per attività commerciali, artigianali, di gastronomia e/o di somministrazione, di servizi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal “Regolamento del Mercato Centrale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 14/12/2022 e dal “Disciplinare per l’uso degli spazi del Mercato centrale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.681 del 13/10/2023. La documentazione si trova sempre sulla rete civica, in allegato al bando. In allegato al bando si potrà trovare inoltre l’elenco, corredato da planimetria, di tutti i banchi e negozi messi ad asta, con la metratura, il numero, la descrizione dell’attività prevalente che vi dovrà essere esercitata (codici ATECO) e il canone immobiliare mensile a base d’asta. Contestualmente saranno assegnati locali di servizio collegati direttamente ai negozi (cantine e/o ammezzati). Gli interessati troveranno nel disciplinare d’asta allegato al bando tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti, alle modalità di partecipazione, aggiudicazione (basate sulla presentazione di una offerta economica e di una offerta tecnica) e anche dettagli legati alle caratteristiche del Mercato Centrale e del suo funzionamento. Ad illustrare il bando in conferenza stampa il sindaco Luca Saivetti e I’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo. Contestualmente in conferenza stampa è stato presentata una proposta di riorganizzazione degli spazi interni del Mercato per la somministrazione di alimenti e bevande.

Condividi:

Riproduzione riservata ©