Bando per la gestione del Lido del Finanziere a Tirrenia

C’è tempo fino al 28 aprile alle ore 18.00 per presentare domanda per l’affidamento in concessione a terzi dei servizi inerenti la gestione dello stabilimento balneare Lido del Finanziere a Tirrenia. Il bando (clicca qui per leggerlo) è stato pubblicato lo scorso 13 aprile sul sito ufficiale della Guardia di Finanza.

All’interno del bando si potrà trovare l’indagine di mercato, la determina dirigenziale, le specifiche tecniche, l’elenco degli arredi e delle attrezzature, il capitolato tecnico e l’istanza di partecipazione.

