Banksy, riconoscimento alle visitatrici Eloise e Loretana numero 20mila della mostra

Eloise e Loretana insieme al dirigente settore cultura e alla responsabile del sistema museale del Comune di Livorno Giovanni Cerini e Cristina Luschi, a Daniela Vianelli responsabile della Cooperativa Itinera e al sindaco Luca Salvetti

Grande stupore per le due visitatrici quando alla biglietteria hanno esclamato: “C’è una sorpresa per voi!”. Per le due amiche un poster ideato per l’occasione e un piccolo gadget della mostra. "Quando abbiamo visto arrivare il sindaco siamo rimaste contentissime"

di Giulia Bellaveglia

Eloise Takacs e Loretana Tommasino sono le visitatrici numero 20mila (una 20.001, ovviamente) della mostra “Banksy – Realismo Capitalista” ospitata, dal 17 dicembre scorso, dagli spazi del Museo della Città – Bottini dell’Olio e curata dall’Associazione MetaMorfosi. Un successo del tutto inaspettato, che ha visto le due visitatrici stupite quando, al momento di fare il biglietto, una delle addette ha esclamato “C’è una sorpresa per voi!”. Amiche di origini campane, ma residenti per lavoro una a Livorno (Takacs) e l’altra a Pisa (Tommasino), le due vincitrici sono state omaggiate di un poster ideato e stampato per l’occasione, una borsa, un piccolo gadget del catalogo della mostra e hanno potuto festeggiare accanto al dirigente settore cultura e alla responsabile del sistema museale del Comune di Livorno Giovanni Cerini e Cristina Luschi, a Daniela Vianelli responsabile della Cooperativa Itinera e al sindaco Luca Salvetti. “Per Modigliani – spiega il primo cittadino – raggiungemmo un traguardo che andava ben oltre le aspettative fissate in partenza. In questo caso invece, 20mila era il numero che avevamo fissato come visitatori complessivi al giorno della chiusura dell’esposizione. Siamo quindi contentissimi, perché abbiamo raggiunto il traguardo a poco meno di un mese dalla chiusura ufficiale, per la quale c’è in forse un possibile prolungamento. Questo significa chiaramente che il riscontro di interesse è stato all’altezza”. “Non ce lo aspettavamo assolutamente – commenta visibilmente emozionata Takacs – Alla biglietteria, non riuscivamo a capire il senso della sorpresa, poi abbiamo visto arrivare il sindaco e siamo rimaste contentissime. Siamo due appassionate di Banksy, ma anche dell’arte in generale, che personalmente insegno all’Istituto Vespucci”. L’esposizione è visitabile fino al 19 marzo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. Per informazioni: www.museodellacittalivorno.it, [email protected], 0586/824.551.

Condividi: