Baracchina Rossa, rubato uno degli orsacchiotti di Natale

Nella foto qui sotto il pupazzo rubato nel cerchietto

"Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe solo vergognarsi. Punto. Anche se lo ha preso per regalarlo a qualcuno. Non è una questione di valore economico, ma di rispetto"

Rubato uno degli orsacchiotti all’ingresso della Baracchina Rossa, il più grande tra i nove allestiti come decorazione natalizia. La scoperta è avvenuta questa mattina quando il personale del locale ne ha notato l’assenza. A raccontare l’episodio è la responsabile del locale, che ringraziamo per la disponibilità: “Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe solo vergognarsi. Punto. Anche se lo ha preso per regalarlo a qualcuno. Non è una questione di valore economico, ma di rispetto”. L’ipotesi che possa essere stato il vento a farlo volare sembra essere esclusa: “Abito a Livorno da anni, so bene quando c’è vento forte. E poi l’orso era fissato con due ganci, uno in cima e uno sotto. Era ben saldo. Qualcuno se l’è portato via”. Un gesto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché colpisce un’iniziativa pensata per creare un’atmosfera festosa e accogliente per tutti.

