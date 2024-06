Barriera Margherita senza transenne

Terminata ad inizio giugno da parte dell'ufficio Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio la campagna periodica di verifica dello stato di consistenza dell'edificio. Lato mare e lato terra ora sono attraversabili

Terminato ad inizio giugno da parte dell’ufficio Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio la campagna periodica di verifica dello stato di consistenza dell’edificio della Barriera Margherita lato mare. È stato verificato l’intradosso della struttura e lo stato delle facciate esterne, messo in sicurezza alcune situazioni, e constatato che non ci sono state ulteriori evoluzioni sulla facciata interna. Le transenne pertanto sono state spostate all’interno per delimitare l’avvicinamento alla facciata stessa. Inoltre è stata installata una rete di protezione verticale sulla facciata interna per preservare eventuali ulteriori cadute di calcinacci che si potessero palesare prima della prossima verifica. Per quanto riguarda il blocco lato terra l’intervento è precedente a quello lato mare ed è consistito nell’eseguire dei lavori in somma urgenza per danneggiamenti da maltempo rilevati sulla copertura. Entrambi i blocchi di Barriera Margherita sono quindi tornati ad essere percorribili internamente.

