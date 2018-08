Bartoli saluta la sua Kyra, canina simbolo di solidarietà: “E’ morta tra le mie braccia”

Sempre in prima fila per ogni iniziativa di beneficenza e volontariato. Il padrone Mario: "Mi sono arrivati messaggi da tutta Italia. Per me si apre una seconda immensa ferita"

di Giacomo Niccolini

Kyra. Un nome che, in città e non solo, quando si parla di volontariato e solidarietà, non ha certo bisogno di presentazioni. Kyra era la canina di Mario Bartoli (nella foto insieme durante una delle tante iniziative di beneficenza), padre di quel Christian a cui è stato intitolato il “Largo” ai Tre Ponti dopo la sua improvvisa morte a soli 17 anni.

Kyra era un pastore tedesco che da undici anni a questa parte, insieme al suo padrone Mario, è stata simbolo del volontariato più puro: dalle iniziative benefiche per bambini malati, alla semplice pet therapy fino agli eventi di protezione civile e di dimostrazione rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie. Insomma, Kyra era per tanti il simbolo dell’amore vero e incondizionato. Si è spenta nella sera di sabato 25 agosto, improvvisamente, a causa di un’emorragia interna.

“Ha iniziato a respirare male tutto d’un tratto e non ho aspettato un attimo: l’ho presa e portata alla clinica veterinaria di Ardenza- racconta in lacrime Mario Bartoli raggiunto al telefono da Quilivorno.it – Neanche il tempo però di farle una trasfusione che se ne è andata tra le mie braccia. Ho sempre detto che non ce l’avrei fatta a vederla soffrire ed invecchiare. Kyra è andata via così, in un attimo. Per conoscere le vere cause ci sarebbe stato da effettuare l’autopsia ma ho detto di no. Adesso la cremerò e terrò con me le sue ceneri”.

Kyra aveva da poco festeggiato alla sua maniera il suo undicesimo compleanno: facendo del bene. “Lo scorso maggio, proprio per il suo compleanno, era scesa in campo con la maglia degli “Amici di Christian”, un bambino disabile per cui abbiamo raccolto dei fondi, contro la nazionale Dj a Calci – spiega Mario Bartoli – Kyra era così, era tutto quello che di bello potesse rappresentare l’amore, chiaramente per quanto possa concernere un cane. Era amata da tutti in città e anche da fuori Livorno. Era diventata un vero e proprio simbolo in tutta Italia. Mi stanno arrivando messaggi in queste ore da tutte le parti dello Stivale. Inutile dire che per me adesso – conclude Bartoli – si apre una seconda ferita incolmabile dentro”.

Nel 2015 Kyra era scesa in campo anche per i terremotati dell’Aquila e spesso si recava nelle Rsa cittadine per portare dolci e regali a Natale e non solo, accompagnata logicamente dal suo inseparabile Mario. Presente per ogni iniziativa benefica cittadina e non solo, dalla raccolta fondi per il tetto de “Il Prato” ai concerti per la “Pace” fino ad essere riconosciuta insieme al suo padrone “ambasciatore dell’altruismo e del volontariato” durante i “Quattro Mori Awards”.

Bartoli aveva di recente pubblicato anche il libro “Dopo di Te Lei” dove ha raccontato il grande dolore e la grande speranza della perdita di un figlio e della rinascita dovuta proprio all’amore per la sua canina sempre in prima fila quando si è parlato di solidarietà e beneficenza.