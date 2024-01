Bebè: Eva è l’ultima nata del 2023. Sebastian è il primo del 2024

A sinistra la coppia Maria Teresa Salvadori e Alessandro Becacci genitori di Sebastian. A destra Davide e Maria Teresa genitori di Eva

L'ultima bambina nata nel 2023 a Livorno alle 18,45 del 31 dicembre si chiama Eva Biliotti mentre il primo vagito del 2024 (alle 1.04 del 1° gennaio) è di Sebastian Salvadori Becacci

Eva Biliotti è l’ultima bambina che ha allietato la sala parto dell’ospedale di Livorno nel 2023. La piccola è nata di 3 chili e 100 grammi alle 18,45 del 31 dicembre da mamma Maria Teresa Parisi, di 39 anni, e dal padre Davide Biliotti, 30 anni. Per la coppia si tratta del primogenito. Davide nella vita è un operaio mentre Maria Teresa è un’educatrice in una fattoria didattica.

Il primo vagito del 2024, alle 1,04 del 1° gennaio, è invece di un piccolino: Sebastian Salvadori Becacci. Il bambino è nato di appena due chili e qualche grammo e per questo motivo non è stato possibile fotografarlo visto che è al momento ricoverato in neonatologia dove dovrà passare qualche giorno in incubatrice. In questo caso, come ha spiegato la mamma Laura Salvadori di 43 anni, dopo dodici ore di induzione, è stato deciso di procedere al parto cesareo. “Doveva nascere a fine mese – spiega Laura, insegnante al Cipia, scuola statale per adulti – ma non cresceva più come doveva ed è stato programmato di farlo nascere adesso”. Gioia infinita anche per il babbo Alessandro Becacci che di anni ne ha 44 e di professione fa il bagnino a Castiglione della Pescaia. Anche per loro Sebastian è il primogenito.

Nel loro caso galeotto fu il surf e chi lo cavalcò. I due infatti sono surfisti e si sono conosciuti proprio a suon di onde domate. Lei fiorentina e lui grossetano si sono trovati a metà sulle spiagge del Lillatro a Rosignano e hanno poi deciso di stabilirsi a Livorno. “Perché qui? Come i surfisti – spiega Alessandro – siamo alla ricerca dell’onda migliore e abbiamo deciso che Livorno era perfetta per costruire una famiglia”.

In tutto, tra il 31 e questo primo giorno dell’anno sono nati 4 bambini di cui 3 femmine.

I nati a Livorno in totale al 28 dicembre 2023 sono stati 790 con 785 parti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©