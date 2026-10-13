“Bene la soluzione transitoria, ora lavoriamo al regolamento definitivo”

Pieragnoli e Ciapini sulla procedura semplificata per trasformare le occupazioni temporanee in permanenti: “Importante aver scongiurato il rischio di sanzioni per le imprese. Adesso servono regole chiare e stabili per il futuro”

Confcom e Confesercenti Livorno esprimono soddisfazione per la delibera approvata dal Consiglio comunale in materia di occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Il provvedimento, insieme allo spostamento della scadenza al 31 dicembre 2026, rappresenta un importante passo avanti per superare le incertezze che gravavano sugli operatori e scongiurare il rischio di sanzioni nella fase transitoria.

Un risultato raggiunto anche grazie al confronto tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, che da tempo chiedono una soluzione capace di tutelare le attività e gli investimenti effettuati negli spazi esterni. “Accogliamo positivamente questo intervento perché offre una risposta concreta a una situazione che rischiava di penalizzare ingiustamente molte imprese”, dichiara Federico Pieragnoli, direttore di Confcom Confcommercio Livorno. “Gli imprenditori hanno investito risorse importanti nei dehors, che oggi rappresentano una componente essenziale dell’attività di numerosi pubblici esercizi. Era necessario evitare che, in attesa di una disciplina definitiva, gli operatori si trovassero esposti a contestazioni e sanzioni. Apprezziamo la disponibilità dell’amministrazione ad affrontare il problema attraverso il confronto con le associazioni”.

Sulla stessa linea Alessandro Ciapini, direttore provinciale di Confesercenti Livorno: “La proroga e la procedura semplificata sono segnali positivi, perché consentono alle imprese di affrontare questa fase con maggiore tranquillità. Il percorso, tuttavia, non è concluso. Il prossimo passaggio sarà lavorare al regolamento definitivo, individuando soluzioni semplici, sostenibili e concretamente applicabili, che tengano conto delle diverse caratteristiche delle attività e delle aree cittadine”. Per le due associazioni, il confronto dovrà concentrarsi soprattutto sulla durata delle concessioni, sulla certezza delle procedure, sulla sostenibilità degli oneri e sulle condizioni che permetteranno agli esercenti di programmare gli investimenti senza continui margini di incertezza. “L’obiettivo”, aggiunge Pieragnoli, “deve essere quello di arrivare a una disciplina stabile, che concili le esigenze di sicurezza, accessibilità e utilizzo ordinato dello spazio pubblico con quelle delle attività economiche. I dehors non sono più una soluzione emergenziale legata al Covid: fanno parte dell’offerta dei pubblici esercizi e contribuiscono alla vitalità e all’attrattività della città”. “Adesso occorre utilizzare questo tempo per costruire un regolamento equilibrato, senza appesantimenti burocratici e senza penalizzare chi ha investito rispettando le indicazioni ricevute”, conclude Ciapini. “Confesercenti e Confcom continueranno a confrontarsi con il Comune affinché si arrivi a regole chiare, uniformi e durature”.

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