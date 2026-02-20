Benessere psico-fisico giovanile, nelle scuole arriva il progetto Being

Empowerment e Inclusione per i Giovani (Being) si rivolge agli studenti delle superiori e prevede percorsi di educazione socio-affettiva, laboratori sulle life skills, spazi di ascolto, attività di prevenzione in collaborazione con il sistema sanitario e una mostra itinerante. Michela Vianelli, Itinera: "Valorizziamo il protagonismo giovanile"

di Martina Romeo

Promuovere il benessere psico-fisico e il protagonismo giovanile, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio e al rafforzamento delle competenze relazionali. Questo l’obiettivo principale del progetto BEING (Benessere, Empowerment e Inclusione per i Giovani) presentato ufficialmente in Sala Nomellini di Palazzo Granducale. Finanziata dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2024-2025 nell’ambito del programma nazionale “Province per i Giovani” promosso da UPI, l’iniziativa coinvolge un totale di trenta Province italiane capitanate dalla Provincia di Livorno con la collaborazione del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. “Il programma, della durata di diciotto mesi, ha lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico e il protagonismo giovanile. Un qualcosa che la nostra Provincia farà coordinando una rete che coinvolge, tra gli altri soggetti, anche le Province di Siena e Arezzo. – apre la conferenza Antonio Borzatti, direttore del Museo del Mediterraneo – La Provincia di Livorno, in realtà, è già la terza volta che partecipa a programmi simili ma, quello di quest’anno, ha un respiro più ampio, che non riguarda solo il nostro territorio, ma si espande a livello regionale con le altre province e partner quali UPI Toscana, l’Azienda USL Toscana Sud Est, Provincia Livorno Sviluppo, la Cooperativa Itinera e l’Ufficio Scolastico Territoriale. Un lavoro risultato, quindi, di una vera e propria sinergia tra scuola, sanità e terzo settore”. “È un progetto che ci ha subito entusiasmato, – interviene Paola Baldari, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – soprattutto perché coinvolge i giovani. Per noi centro di tutto. Il loro benessere è un argomento che viene già affrontato sotto tanti punti di vista, ma non è mai abbastanza. BEING sarà un’ottima occasione di confronto tra loro. Ci sono tutti i presupposti per fare un bellissimo lavoro”.

Più specificatamente, l’iniziativa verterà su più livelli intrecciati. Il progetto, infatti, prevederà dei percorsi di educazione socio-affettiva, laboratori sulle like skills e momenti di confronto guidato nelle scuole secondarie di secondo grado. Tutto ciò, affiancato da spazi di ascolto e attività di prevenzione in collaborazione con il sistema sanitario. “Nel Museo – aggiunge Borzatti – ci sarà un ascolto psicologico rivolto, in particolare, a lavori di gruppo. Metteremo su dei percorsi di orientamento grazie a Provincia Livorno Sviluppo e, insieme alla Cooperativa Itinera, realizzeremo dei laboratori di creatività e di ascolto di gruppo”. Parallelamente alle diverse attività, tutti gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di un “contest interprovinciale”, che vedrà i ragazzi cimentarsi nella produzione di elaborati e proposte sui temi del benessere, delle relazioni e della partecipazione attiva. Da sottolineare è che il contest non sarà un episodio isolato ma sarà bensì chiave del processo di collaborazione creativa che porterà alla realizzazione di una mostra itinerante, perfetta trasposizione dello sguardo dei giovani sul proprio tempo. Come riassunto dal dottor Claudio Pagliara, responsabile promozione della salute ASL Toscana Sud-Est: “Il significato del progetto è quello di intervenire non solo quando il disagio è presente, ma di lavorare prima tutti insieme in modo da generare fiducia nei ragazzi stessi”.

“L’investimento sui giovani, l’attenzione al disagio e la forte presenza di soggetti istituzionali in un tema importante per la costruzione del futuro di tutto il nostro territorio è fondamentale – tiene a sottolineare Maria Giovanna Lotti, presente con l’amministratore Paolo Nanni per Provincia Livorno Sviluppo – Un ringraziamento particolare va al Museo, al dottor Borzatti e alle diverse parti coinvolte che, con forza, hanno voluto presentare questa sinergia tra noi partner per un obiettivo prioritario nelle strategie e nelle politiche del territorio”. Un parere condiviso anche dalla responsabile del settore didattica di Coop Itinera, Michela Vianelli, che ha aggiunto: “Teniamo molto a questo tipo di percorso che riteniamo possa veramente incidere sul benessere dei ragazzi. Il disagio si può affrontare dando spazio e protagonismo ai ragazzi e questo progetto ha proprio questo nelle sue corde”. Being, quindi, non si presenta come un intervento circoscritto al territorio labronico, ma come una progettualità condivisa tra le Province di Livorno, Siena e Arezzo (presenti online con la partecipazione di Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, e Roberta Gallorini, dirigente settore istruzione della Provincia di Arezzo). “Per noi è un grande piacere tornare a collaborare su progetti dedicati alle politiche giovanili, soprattutto su un tema così importante. – ammette Massimiliano D’Ascanio, referente per UPI Toscana – Siamo felici di farlo con Province con cui abbiamo già proficuamente condiviso altre progettualità in passato. Vedere oggi Livorno fare da capofila di questa importante squadra ci dimostra quanto la rete tra le nostre province toscane sia solida e capace di progettare con una visione comune”. Un programma pensato per costruire un modello replicabile, come più volte sottolineato anche dalla Presidente della Provincia, Sandra Scarpellini. “Nell’ottica di favorire il benessere dei giovani e di costruire politiche idonee, le istituzioni, come evidenziato dal presidente della Consulta Studentesca Provinciale Fernando Falcone, devono avere un ruolo fondamentale ed essere soggetti di riferimento. I giovani devono essere resi protagonisti di questa progettazione. Noi adulti non dobbiamo avere alcuna presunzione, se non mettere a loro disposizione mezzi, situazioni e soggetti importanti”.

