Bentornata a casa Terry

Foto inviate dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La famiglia della ragazza ringrazia la terapia intensiva di Livorno, l'Auxilium Vitae di Volterra, gli amici, la scuola, i Salesiani e tutta Livorno per l'affetto e il sostegno dimostrati in questi dieci mesi di cure, terapie e recupero. E lancia un appello sulla sicurezza stradale: “Un giorno alla volta e insieme si può fare tutto”

Finalmente Terry è a casa! A dieci mesi dall’incidente in viale Carducci, la nostra campionessa è tornata a Livorno. Abbiamo rischiato di perderla e sono stati necessari mesi di cure, terapie e recupero. Teresa ha lottato ogni singolo minuto, mettendoci anima e corpo: l’amore, il suo sorriso e una straordinaria determinazione l’hanno guidata fino a questo giorno. “La nostra gioia è infinita e vogliamo ringraziare chi, in modi diversi, ci ha sostenuto in questo lunghissimo cammino”, scrive la famiglia che ringraziamo per la disponibilità. “Il nostro “grazie” va innanzitutto al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Livorno, che ci ha accolto nei primi, durissimi giorni. Tutto il personale sanitario ci ha stretto in un abbraccio fatto di umanità, professionalità, gentilezza e forza. Un ringraziamento speciale va al primario, il dottor Baldassarre Ferro – per tutti semplicemente “Baldo” – che è diventato un punto di riferimento fondamentale: incoraggiante e determinato, è stato una presenza costante per Teresa e per tutta la nostra famiglia. Un pensiero va anche all’Associazione Amici Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica di Livorno (Amici ARTAL), da lui sostenuta con grande impegno. Le cure a Livorno hanno permesso a Teresa di affrontare la fase successiva: il lungo percorso riabilitativo a Volterra. Indelebile sarà la gratitudine per l’Auxilium Vitae di Volterra e per tutto il suo personale, un vero team: le nostre parole di ringraziamento non saranno mai abbastanza, vi porteremo sempre nel nostro cuore. Vi siamo grati per la competenza, l’accoglienza, la dedizione, per l’amore che ci avete regalato. Un grazie di cuore va poi agli amici, alla scuola e ai docenti, a tutta la comunità ecclesiale dei Salesiani, agli amici del teatro, ai tantissimi che hanno affrontato con noi la salita e l’attesa. Ringraziamo ciascuno di voi, una persona alla volta, per gli striscioni, le preghiere, le tantissime lettere, i messaggi e per quell’immenso affetto che non avete mai fatto mancare a Teresa, nemmeno per un giorno. E infine grazie a tutta Livorno, che con il suo incoraggiamento – quel “forza bimba” diventato un coro unico – si è fatta vicina”. Nel chiudere questo messaggio, la famiglia desidera rivolgere un appello proprio alla nostra città: “Le nostre strade troppo spesso si trasformano in luoghi dove si rischia la vita e dove, purtroppo, a volte la si perde. Dobbiamo e possiamo impegnarci tutte e tutti nel nostro piccolo, agendo con prudenza e cura verso l’altro, per far sì che la circolazione sicura sia una priorità irrinunciabile. Un giorno alla volta e insieme si può fare tutto”. Bentornata a casa, Teresa!

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