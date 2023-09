Benvenuti ad Officine Storiche di Porta a Mare, giovedì 14 settembre l’inaugurazione: 23 nuovi negozi

Il pomeriggio-evento di presentazione in anteprima alla stampa di Officine Storiche di Porta a Mare è stato condotto da Fabrizio Cremonini direttore operativo marketing di Igd

L'appuntamento ufficiale è per domani mattina 14 settembre alle 9 con il taglio del nastro del sindaco e di Rossella Saoncella e Claudio Albertini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IGD Siiq. Salvetti: "Progetto di riqualificazione dal sapore europeo". Zoia di Igd: "Questo luogo più che un centro commerciale è un waterfront, un pezzo di città nuovo che restituiamo alla città. Ogni mattone lo abbiamo trattato come un bambino". Dal 14 al 17 settembre 4 giorni di eventi e intrattenimento per la città. Il programma. Molti i negozi che domani apriranno, altre aperture saranno graduali

Benvenuti nella nuova Porta a Mare, o meglio benvenuti ad Officine Storiche di Porta a Mare, l’area completamente riqualificata da Igd Siiq affacciata sulla Darsena Nuova. Visibile da Borgo Cappuccini il logo Porta a Mare con sotto la scritta Ingresso Darsena (dall’altra parte, lato piazza Orlando, la scritta Ingresso Orlando). Nella giornata di oggi il complesso è stato presentato alla stampa in anteprima durante un pomeriggio-evento condotto da Fabrizio Cremonini direttore operativo marketing di Igd, nel corso del quale il direttore sviluppo gestione e patrimonio di rete Igd Roberto Zoia ha spiegato: “Non potevamo più aspettare, siamo orgogliosi di quanto fatto. Questo luogo più che un centro commerciale è un waterfront, un pezzo di città nuovo che restituiamo alla città. Ogni mattone lo abbiamo trattato come un bambino”. L’appuntamento ufficiale è per domani mattina 14 settembre alle 9 con il taglio del nastro – da parte del sindaco Salvetti (“Progetto di riqualificazione dal sapore europeo” ha detto il primo cittadino dal palco allestito per la giornata evento) e di Rossella Saoncella e Claudio Albertini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IGD Siiq – e la conseguente apertura della galleria commerciale alla città. Sopra ai negozi, 23, gli appartamenti (106 venduti su 115). Il 14 settembre verrà dunque restituita alla città un’area patrimonio della comunità. Le 23 insegne che trovano posto all’interno di Officine Storiche sono: Primark (apertura 2024), JD Sport, Original Marines per l’abbigliamento; Pandora, Blue Spirit, Librerie.coop (la seconda in città:”Non potevamo farci sfuggire l’opportunità di partecipare ad un progetto di riqualificazione di uno spazio che sappiamo appartenere alla storia di questa comunità” sottolinea il Direttore Generale di Librerie.coop Nicoletta Bencivenni), Giochi Preziosi, Dmail, Just in case per cultura e tempo libero. Tra i punti ristoro apriranno Starbucks (il negozlo è stato realizzato in partnership con il gruppo Percassi e creerà 15 nuovi posti di lavoro), Mc Donald’s, Pokè Sun Rice, La Piadineria, Calavera, Billy Tacos, Amodo Bakery, Alice Pizza, Gelato Sicily, Pan di Nino. Per la Cura Persona -Salvte vi saranno Profumeria Douglas e Ottica Lama. A questi punti vendita i aggiungono più di 1.700 mq dellinnovativo spazio dedicato all’intrattenimento di Wappy, oltre ai 4.700 mq del fitness centre di Tonic.

La riqualificazione di Officine Storiche, iniziata nel 2019 e sospesa per un anno durante la pandemia, si inserisce all’interno del più ampio piano di rigenerazione urbana. All’interno del progetto di Porta a Mare, nel quale il gruppo IGD è entrata nel 2007, il Gruppo ha già completato la realizzazione del Comparto Mazzini, di Palazzo Orlando e della Torre dell’Orologio. Il piano di trasformazione urbana proseguirà con lo sviluppo degli altri comparti: Lips, Molo Mediceo e Arsenale. Claudio Albertini, Amministratore Delegato di IGD ha dichiarato: “Con l’inaugurazione di Ofifcine Storiche si completa un lungo percorso che abbiamo portato avanti negli anni con l’obiettivo di dare una nuova veste ad un’area centrale e particolarmente ricca di significati per la città. Per la prima volta, inoltre, abbiamo realizzato un intervento in una logica mixed use, soddisfacendo contempo i nuovi bisogni ele richieste del territorio. Queste premesse positive rendono ottimisti suli opportunità fatto che offerte”.

UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI PREVISTO PER L’INAUGURAZIONE DELLE OFFICINE STORICHE DI PORTA A MARE

Per festeggiare l’inaugurazione del restyling delle officine Storiche d Porta a Mare è in programma un ricco cartellone di eventi per i primi 4 giorni di apertura, dal 14 al 17 settembre, che prevede, per tutti i visitatori, attività continuative e gratuite (molte delle quali organizzate nel bacino d’acqua situato di fronte all’ingresso Darsena di Officine) e eventi speciali calendarizzati nelle singole giornate. L’agenda quotidiana è fitta ed attrattiva:

FLY BOARD TANDEM: Lezioni di volo assistito, dalle h 11.00 alle 12.00 e dalle h 16.00alle 17.00, con il Flyboard Tandem di Cristiano Perseu, pluricampione Italiano di Free Style, rider professionista di Flyboard. Per tutti I partecipanti, in omaggio, un video in 4k della propria “experience” in volo. E alle h 17.30 spettacolo esclusivo di volo sull’acqua con protagonista lo stesso Perseu;

SURF CAMP: Lezioni “a terra” di avvicinamento al surf, con gli istruttori di Radical Factory – Scuola di Surf Livornese, aperte a tutti dai 6 anni in su, con simulatore per test d’eguilibrio, gadget e buoni in omaggio. Il tutto arricchito dalla mostra di tavole da surf e workshop “SHAPER CLINIC COME SI COSTRUISCE UNA TAVOLA DA SURF”, a cura di Twin Bros, società gestita da 2 fratelli livornesi. Tutto a ritmo di… surf music!

GOMMONI ADVENTURE: evento dedicato alla fascia d’età compresa tra gli 8 e i 14 anni per far provare la guida di un Gommone. I partecipanti saranno muniti di equipaggiamento di sicurezza e il giro sarà assistito da un istruttore FIM.

SUNSET WORKOUT: Momento di benessere al tramonto e…vista mare! Ogni giorno, dalle h 17.00 alle h 19.00

Giovedì 14 Cardio Slim, Cardio Tone, Pilates Mat

Venerdi 15 yoga, Cardio Dance, Functional Training, Cardio e Tone, Pilates Mat

Sabato 16 Cardio Slim, GAG, Functional Training, Yoga

Domenica 17 Cardio Dance, Functional Training, GAG, Cardio e Tone, Pilates

RADIO BRUNO Show: Giochi ed animazione, dalla mattina alla sera, con gli speaker

Per quanto riguarda, invece, gli eventi singoli, il programma prevede:

Glovedtì 14, dalle h 21.00 – Live concert di NICOLE MAGOLIE & DIAMONDS BAND, direttamente dal plù grandi palchi Internazionall, uno spettacolo unico ed emozlonante, un viaggio musicale attraverso la MUSICA LOUNGE, SOUL, POP. La band presenta un repertorlo che spazla dal pop classico dagll annl ’70 ad oggi. La serata sarà aperta, alle h 20.00 dal megllo di oFFIcIne del talento”, il festival dei talenti livornesi che ogni anno viene ospitato a Porta a mare;

Venerdì 15, dalle h 20.00 – ll meglio della DIsco Dance con Deborah Johnson e dj set. Una serata da ballare grazie alla performance live dell’artista, che si alternerà con altrl eccezlonall Dj per mettere In campo la musica più amata del momento. Deborah Johnson ha collaborato con numerose figure di spicco del panorama musicale itallano e intemazionale, tra cut Glannl Morandl, Luclo Dalla, Phll Collins, Tina Turner e Ray Chartes;

A seguire, alle h 21.30 – un emozionante spettacolo internazionale “Oltre l’orizzonte… Tra Mare, Terra e Cielo”: un evento in grado di stupire lo spettatore, un’esperienza da non perdere;

Sabato 16, dalle h 21.00 – SOCIAL CREATOR PARTY, La top reunion di Creator e Sabato 16, alle ore 18, nella piazzetta delle Officine Storiche, si terrà il primo incontro Digital player. Uno show unico; con lo scrittore livornese Enrico Mannari, che presenterà il suo nuovo libro “Il cuore rosso di Livorno” (Carocci), un omaggio alla città reso tramite un viaggio nella sua

Sabato 16 e Domenica 17, tre appuntamenti (h 11.30 – 16.00 – 18.00), in memoria compagnia di due maestri del mondo acquatico, il Campione del Mondo di Freestyle Roberto Mariani e un suo partner, per vivere l’emozionante viaggio delle evoluzioni e della velocità delle moto d’acqua, in una super esibizione di “SYNCHRO FREESTYLE”

Domenica 17: Una giornata dedicata al divertimento dei bambini e delle bambine con i protagonisti della serie animata Miraculous. Sono previsti 3 Meet&Greet pomeridiani (alle h 17.00- 18.00- 19.00) e durante lo spettacolo serale, previsto alle h 20.30, verrà presentata in anteprima la nuova Miraculous Dance. All’ingresso SCALO sarà inoltre presente una suggestiva mostra fotografica delle Officine Meccaniche su cui oggi sorge PORTA A MARE con utensili originali e modellini unici di navi.

