L'iniziativa dei commercianti delle Vettovaglie che il 3 aprile si sono uniti insieme ad altri 12 mercati per chiedere all'Unesco il titolo di mercati storici al coperto patrimonio dell'umanità

Benvenuti al Mercato Centrale in tutte le lingue del mondo. No, non è un modo dire ma l’iniziativa dei commercianti delle Vettovaglie che da tempo guardano oltre i confini locali. Dal 3 aprile scorso, per l’esattezza, da quando cioè a Firenze si sono uniti insieme ad altri 12 mercati al coperto di tutto il mondo per annunciare la nascita di un protocollo che porterà alla costituzione di un’associazione mondiale necessaria per ottenere dall’Unesco il titolo di mercati storici al coperto patrimonio dell’umanità. “Siamo a buon punto con lo statuto – spiega il presidente del Consorzio Luigi Sena – Nel frattempo, anche alla luce della clientela sempre più europea per non dire mondiale, abbiamo pensato di dare un caloroso benvenuto a tutti i nostri visitatori internazionali”.

