Bere al ristorante, con moderazione, si può: “Alcoltest superato”

Iniziativa della Fipe Confcommercio "A tavola con buon senso: vino, cultura e sicurezza" per promuovere il consumo di alcol responsabile. Ospiti quest'oggi della Barcarola di Carlo Mancini, gli illustri commensali hanno accompagnato le pietanze con una quantità moderata di vino e si sono poi sottoposti al test alcolemico con etilometro professionale offerto dal dottore Farneti. Garaffa Cristiani e Marcucci: "No ad allarmismi, l'uso moderato non crea illecito"

ringraziamo il comandante Sica e la presidente Garaffa Cristiani per aver accettato la pubblicazione del video in cui si sottopongono al test alcolemico dopo il pranzo e il presidente Farneti per aver spiegato il funzionamento del test (il video di Sica è già online su Instagram, gli altri due saranno pubblicati nelle prossime ore)

Convivialità e sicurezza sono stati i due tratti caratteristici del pranzo al quale i rappresentanti delle autorità e istituzioni cittadine hanno accettato di partecipare, raccogliendo l’invito della Confcommercio, per dimostrare che bevendo una quantità moderata di vino è possibile pranzare o cenare al ristorante senza quindi il rischio di incappare nelle sanzioni del codice della strada. L’iniziativa denominata “A tavola con buon senso: vino, cultura e sicurezza” e organizzata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio in collaborazione con Il Tirreno, ha visto la partecipazione del comandante colonnello del comando provinciale dei carabinieri Sica, del comandante del comando provinciale della finanza Autofermo, del prefetto Dionisi, dell’assessore Garufo e del dottor Farneti insieme ai rappresentanti di Confcommercio: Marcucci presidente, Pieragnoli direttore, Busdraghi e Bartolozzi vice presidenti Confcommercio, Garaffa Cristiani e Schiano presidente Fipe e segretario. Ospiti della Barcarola di Carlo Mancini, gli illustri commensali hanno quindi accompagnato le pietanze a base di pesce, antipasto e primo, seguiti da dolce e caffè/corretto, con una quantità moderata di vino (1-2 calici di vino riempiti appena sopra lo sguincio) e si sono poi sottoposti ad un test alcolemico con etilometro professionale offerto dalla Farmacia Farneti per verificare concretamente il rispetto dei limiti previsti dalla legge. Il risultato? Verde. Ovvero test dell’etilometro superato (negativo) per tutti. “L’obiettivo di questa iniziativa – spiegano Garaffa e Marcucci – era dare informazioni chiare e corrette per evitare allarmismi e proteggere la filiera vitivinicola e il settore della ristorazione. Ovvero, l’uso moderato di alcol non crea l’illecito. Per dirla in altre parole: educare alla consapevolezza, educando alla qualità e non alla quantità”. Garufo: “Così abbiamo dato a tutti un messaggio di responsabilità, valorizzando al tempo stesso uno dei migliori prodotti della Toscana: il vino”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©