Bianca eletta miglior libero dell’anno della Sun Conference di pallavolo a Miami

Bianca Grossi, nella foto inviataci dal Vollery Livorno che ringraziamo per la disponibilità, con il premio di Miglior Libero dell'Anno della Sun Conference, il campionato al quale partecipa la sua università St. Thomas University

Per tanto tempo giocatrice del Volley Livorno, Bianca da tre anni è nella squadra della St. Thomas University a Miami. "Ringrazio i miei allenatori e le mie compagne ho una squadra meravigliosa. Continuerò a dare il massimo". Il Volley Livorno: "I tuoi splendidi risultati sono per noi uno stimolo per continuare a lavorare ogni giorno duramente"

“È stata una grandissima soddisfazione avere ricevuto per il terzo anno di fila il premio come libero dell’anno. È stato il risultato di un lungo lavoro, tanto impegno e una squadra meravigliosa. Infatti, devo ringraziare i miei allenatori e le mie compagne che hanno contribuito a tutto ciò. Continuerò a dare il massimo, soprattutto in vista della prossima partita di sabato per la qualificazione alle nazionali che si terranno in Iowa”. E’ questo il commento della livornese Bianca Grassi che ringraziamo per la disponibilità, che negli Stati Uniti dove sta raccogliendo premi su premi giocando con la squadra della St. Thomas University pochi giorni fa è stata nominata per il terzo anno di fila come Miglior Libero dell’Anno della Sun Conference, il campionato al quale partecipa la sua università. Per tanto tempo ha fatto parte della grande famiglia del Volley Livorno tra giovanili e prima squadra, da ormai tre anni si trova a Miami. In questa stagione, trascinata anche dalle ottime prestazioni di Bianca, la St. Thomas University ha vinto tutte le partite disputate finora, conquistando così l’accesso alle finali nazionali. Bianca, che durante l’anno ha vinto per quattro volte il premio come Miglior Difensore della Settimana, è stata anche inserita insieme ad altre compagne nel Miglior Sestetto dell’Anno. “Da parte di tutto il Volley Livorno – si legge in un comunicato della società – vanno i più sinceri complimenti per questi splendidi traguardi raggiunti negli Stati Uniti, risultati che sono anche uno stimolo per tutta la società gialloblù per continuare a lavorare ogni giorno duramente sia con la Prima squadra che con le giovanili facendo crescere tante atlete di buon livello di tutte le età”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©