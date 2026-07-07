Bici abbandonate, rimossi altri 23 rottami

Nuovo intervento congiunto di Aamps/Retiambiente e Polizia Municipale contro il degrado urbano. Le biciclette, ormai inutilizzabili, erano state individuate grazie alle segnalazioni dei cittadini e saranno avviate al corretto smaltimento

Un nuovo appuntamento per la rimozione di biciclette abbandonate sul suolo pubblico è stato realizzato ieri dagli operatori di AAMPS/Retiambiente a supporto della Polizia Municipale. 23 carcasse raccolte in totale per circa 430 kg di materiale ferroso avviato al corretto smaltimento con il coordinamento del settore Manutenzione e Cura della Città del Comune di Livorno. Le biciclette abbandonate, spesso lasciate incustodite presso rastrelliere, pali stradali o lungo i marciapiedi, sono state individuate grazie alle segnalazioni pervenute tramite il servizio SegnalaLI, il Comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona, il call center di AAMPS/Retiambiente. Come previsto dalla procedura, prima della rimozione sono stati effettuati sopralluoghi e affissi avvisi per informare i proprietari dell’intervento imminente. Si tratta in tutti i casi di biciclette non più utilizzabili, deteriorate o danneggiate da furti. La loro presenza comporta diverse criticità: rappresentano un elemento di degrado urbano, ostacolano il passaggio pedonale, costituiscono un rischio per la sicurezza, in particolare per anziani e persone con disabilità, occupano inutilmente gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette, favoriscono l’accumulo di foglie e rifiuti.

Per contribuire al decoro della città, i cittadini possono segnalare:

Degrado urbano: [email protected]

Abbandono rifiuti: [email protected], [email protected], [email protected], numero verde AAMPS: 800 031 266.

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