Bicicletta e i percorsi intermodali, le soluzioni proposte dal progetto Hinge

Sottoscritto protocollo di cooperazione internazionale con Romania e Ungheria

Le attività del progetto Hinge, il cui obiettivo principale è quello di promuovere l’intermodalità della bicicletta con il trasporto pubblico, sono state al centro del convegno di presentazione che si è svolto il 20 aprile al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

“Il tema della mobilità sostenibile – ha sottolineato la presidente Sandra Scarpellini nell’intervento che ha aperto i lavori – vede da tempo la Provincia di Livorno impegnata in vari progetti, finanziati da fondi europei, su cui convergono le collaborazioni con la Regione e i Comuni. Un’ attività progettuale che ha saputo portare innovazione, attirando l’interesse di associazioni, imprese e soggetti del territorio. Con il progetto Hinge si fa un ulteriore passo avanti, mettendo la bicicletta al centro di un percorso di buone pratiche, con l’obiettivo di far divenire lo snodo bici-transito un elemento strutturale nella mobilità sostenibile del territorio”.

Il progetto Hinge supera la visione della bicicletta come “soluzione isolata”, per integrarla in una in una rete di trasporto intermodale che ne agevoli l’uso associato con altri mezzi di trasporto.

In questo modo le biciclette, combinate con il transito, entrano in una catena di trasporto che rende più attrattivi gli spostamenti su due ruote, offrendo una valida alternativa all’uso di veicoli privati.

Esperienze di questo tipo in Italia stentano ancora a trovare una vera diffusione, ma in un territorio come il nostro, dove gli elementi di carattere ambientale e naturalistico ne consolidano la spiccata vocazione turistica, possono essere decisivi nella promozione di modalità di spostamento dolce, favorendo l’affermarsi di forme di mobilità sostenibile ed integrata.

Con il progetto Hinge, inoltre, entrano in gioco una molteplicità di aspetti: il collegamento fra biciclette e stazioni (autobus, ferroviari, porti marini e fluviali); il trasporto di biciclette su mezzi pubblici e/o privati; il parcheggio delle biciclette nelle stazioni; il noleggio, ritiro e riconsegna delle biciclette; l’informazione e la comunicazione tramite applicativi, che possono favorire il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati ed innescare positive ricadute economiche sui territori.

Al termine del convegno, infine, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per l’istituzione di forme di cooperazione strategica tra la Provincia di Livorno, la Contea di Brasov, in Romania e quella di Vas, in Ungheria.

L’obiettivo è quello di avviare attività di scambio tra le tre regioni per lo sviluppo di attività in campo economico, culturale, turistico e della mobilità, in grado di facilitare la progettualità in ambito internazionale e l’accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea.

