Biciclette abbandonate, nuova operazione di rimozione
Da inizio anno eliminate oltre 9 tonnellate di rottami grazie alla collaborazione tra Polizia Municipale, Aamps/Retiambiente e Comune. Prima della rimozione, come da procedura, sono stati effettuati sopralluoghi e affissi avvisi per informare i proprietari della rimozione imminente
Nei giorni scorsi la Polizia Municipale e Aamps/Retiambiente, in coordinamento con il settore Manutenzione e Cura della Città del Comune, hanno provveduto a rimuovere altre 33 biciclette abbandonate. Con questo intervento il totale dei mezzi avviati a corretto smaltimento dall’inizio del 2025 sale a 614 unità, per un peso complessivo pari a 9.335 kg di materiale ferroso. Le carcasse, spesso lasciate incustodite presso rastrelliere, pali stradali o lungo i marciapiedi, sono state individuate grazie alle segnalazioni pervenute attraverso il servizio SegnalaLI, il Comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona e il call center di AAMPS/Retiambiente. Prima della rimozione, come da procedura, sono stati effettuati sopralluoghi e affissi avvisi per informare i proprietari della rimozione imminente. Si tratta di biciclette non più utilizzabili, deteriorate dal tempo o danneggiate a seguito di furti che, oltre a rappresentare un elemento di degrado urbano, possono intralciare il passaggio pedonale e costituire un rischio per la sicurezza, soprattutto per anziani e persone con disabilità. Inoltre, occupano spazi dedicati nelle rastrelliere e favoriscono l’accumulo di foglie e rifiuti.
Per segnalazioni di degrado urbano: [email protected]
Per segnalazioni di abbandono rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected], numero verde 800-031.266, pagine Facebook e Instagram “Aamps Livorno”.
