Biciclette abbandonate, rimossi quasi 5 quintali di rottami
Nuovo intervento congiunto di Aamps/RetiAmbiente e Polizia Municipale per migliorare il decoro urbano. Le 28 biciclette, ormai inutilizzabili, sono state rimosse dopo le segnalazioni dei cittadini e le verifiche previste dalla procedura
Ancora un intervento per la rimozione di biciclette abbandonate sul suolo pubblico è stato realizzato ieri dagli operatori di AAMPS/Retiambiente a supporto della Polizia Municipale. In totale sono 28 i rottami raccolti per circa 480 kg di materiale ferroso avviato al corretto smaltimento con il coordinamento del settore Manutenzione e Cura della Città del Comune di Livorno. Le biciclette abbandonate, spesso lasciate incustodite presso rastrelliere, pali stradali o lungo i marciapiedi, sono state individuate grazie alle segnalazioni pervenute tramite il servizio SegnalaLI, il Comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona, il call center di AAMPS/Retiambiente. Come previsto dalla procedura, prima della rimozione sono stati effettuati sopralluoghi e affissi avvisi per informare i proprietari dell’intervento imminente. Si tratta in tutti i casi di rottami di biciclette non più utilizzabili, deteriorate o danneggiate da furti. La loro presenza comporta diverse criticità: rappresentano un elemento di degrado urbano, ostacolano il passaggio pedonale, costituiscono un rischio per la sicurezza, in particolare per anziani e persone con disabilità, occupano inutilmente gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette, favoriscono l’accumulo di foglie e rifiuti
Per contribuire al decoro della città, i cittadini possono segnalare:
Degrado urbano: [email protected]
Abbandono rifiuti: [email protected], [email protected], [email protected], numero verde AAMPS: 800 031 266.
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