Bilancio di fine 2024, Salvetti: “È stato un anno da 10”

"Direi un 2024 da 10: tante realizzazioni e una grande attenzione a temi importanti come sociale, scuole e ambiente. E sabato 28 dicembre presentiamo la nuova assessora alla cultura”. Così il sindaco Salvetti stamattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno che quest'anno si è svolta alla Sala della Mescita. A seguire è stata la volta degli assessori che, con dei brevi interventi, hanno ricordato due tra le conquiste che più hanno avuto cuore dei 12 mesi appena trascorsi

di Giulia Bellaveglia

“Il 2024 è stato bello, positivo, sia nella prima parte perché abbiamo portato a compimento tante cose e sia nella parte centrale dove c’è stata la rielezione con l’apprezzamento dei livornesi, una cosa a cui pensavo molto perché il giudizio della mia città era una cosa che mi premeva tantissimo. Un giudizio arrivato netto”. Così il sindaco Luca Salvetti ha aperto la tradizionale conferenza stampa di fine anno che lo ha visto protagonista, insieme alla giunta al completo, in uno spazio simbolo del momento: la Sala della Mescita, nel complesso delle Terme del Corallo, recentemente restaurata. “Tutto questo – prosegue – ci ha dato ancora più entusiasmo per gli ultimi mesi che hanno visto tante realizzazioni e una grande attenzione nei settori classici: sociale, scuole e ambiente, con la scelta importante legata alle definitiva chiusura dell’inceneritore. E poi il tema del lavoro, che ha visto risolvere positivamente tutte le partite che riguardavano il mantenimento dei posti e la possibilità di guardare con fiducia ad una crescita economica sotto tanti punti di vista: quella industriale, turistica e del commercio. Direi un anno da 10. Questo significa che va tutto bene? No, ma che sicuramente va meglio di prima”. A seguire è stata la volta degli assessori che, con dei brevi interventi, hanno ricordato due tra le conquiste che più hanno avuto cuore dei 12 mesi appena trascorsi: 28 nuovi posti nel Centro semi residenziale per persone con disabilità e l’apertura del Centro servizi di contrasto alla povertà per l’assessore Andrea Raspanti; il miglioramento dei servizi digitali comunali e il concorso di arti performative per giovani “Boia de’s got talent” per l’assessore Michele Magnani; la costante crescita di presenze turistiche e i lavori dell’area mercatale per l’assessore Rocco Garufo; i cantieri di via Grande e delle Terme del Corallo per l’assessore Federico Mirabelli; 651 nuove assunzioni e contratti provvisti del salario minimo per l’assessora Viola Ferroni; il piano strutturale e la rigenerazione urbana per l’assessora Silvia Viviani, la riqualificazione di via Ricasoli/via Marradi e la presenza di telecamere/operatori ecologici per l’assessora Giovanna Cepparello; il lavoro svolto sul contrasto alla violenza di genere e l’apertura del Centro provinciale di istruzione adulti per la vice sindaca Libera Camici. In conclusione il primo cittadino ha annunciato che sabato 28 dicembre verrà presentata la nuova assessora alla cultura.

