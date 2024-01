Bocconi avvelenati, come comportarsi in caso di ritrovamento

Le avvertenze dell'Amministrazione e dell'ufficio comunale Tutela Animali: "Vietato dalla legge collocare in luoghi pubblici esche per topi, scarafaggi ed altri tipi di veleni"

Bocconi avvelenati, come comportarsi in caso di ritrovamento. Le avvertenze dell’Amministrazione e dell’ufficio comunale Tutela Animali:”A seguito delle ultime notizie apparse sulla stampa, che hanno evidenziato tragicamente il pericolo per i nostri amici a quattro zampe ad uscire in sicurezza, l’Amministrazione Comunale vuole ricordare alcune semplici regole da seguire in caso di avvistamento di possibili, o sospette, esche o bocconi avvelenati, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta contro tale fenomeno. Nello specifico, raccomanda in primis di rivolgersi alla Polizia Municipale, tel. 0586-820420, per chiedere l’immediato intervento sul posto affinché sia effettuata la verifica di quanto segnalato. Il Comune, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale con procedura di urgenza, attiverà dopo il campionamento del materiale, le attività di bonifica dell’area pubblica. Si ricorda inoltre che il medico veterinario che si trovi a prestare soccorso ad un animale che presenta sintomi, con conseguente diagnosi di avvelenamento, provvederà alla segnalazione seguendo le procedure previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Garante degli Animali e la Coop. Il Melograno è molto sensibile all’argomento a tal fine ha organizzato nello scorso mese di giugno, un apposito convegno dal titolo “Bocconi ed esche avvelenate in città: un convegno per definire la azioni di contrasto al fenomeno” aperto ai cittadini proprietari di cani e non, appositamente dedicato alle regole di primo soccorso all’animale vittima di intossicazione da esche e bocconi avvelenati. Per maggior informazione, nei prossimi giorni saranno inserite nelle pagine “Tutela Animali” del sito del Comune di Livorno, le slides del convegno che potranno quindi essere consultate da tutti coloro che hanno bisogno di avere nozioni di base sull’argomento.

Si raccomanda, inoltre, a tutti i cittadini, di non collocare negli ambienti pubblici, in quanto vietato dalla legge, esche avvelenate per topi, scarafaggi ed altri tipi di veleni acquistati in modo autonomo e personale, in quanto rappresentano un grave rischio sia per gli animali domestici e selvatici che per l’ambiente, per l’uomo ed in particolare per i bambini. Qualora si presentasse la necessità di effettuare un qualsiasi intervento di disinfestazione, i cittadini devono contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Livorno, indirizzo e-mail : [email protected] tel. 0586/820196-820232 il quale attiverà l’Azienda AAMPS che si occuperà di effettuare gli interventi nel pieno rispetto della salute delle persone, degli animali domestici e dell’ambiente, puntando prima di tutto sulla prevenzione ed in secondo luogo sulla lotta diretta agli infestanti mettendo in atto una procedura sanitaria adeguata e sicura”.

