Bonatti lancia il pomeriggio dedicato ai futuri sposi

Sabato 11 marzo, dalle 15, Bonatti Shop invita all'evento dedicato ai futuri sposi con degustazioni, dimostrazioni sull'arredo di tavola e ambienti, show su acconciature e trucco, musica e molto altro

Un pomeriggio dedicato all’organizzazione del matrimonio: sabato 11 marzo, dalle 15, in via Firenze 46/46B Bonatti Shop Events regalerà preziosi consigli per il giorno del sì. Degustazioni, dimostrazioni sull’arredo di tavola e ambienti, show su acconciature e trucco, musica. E inoltre le promozioni sui prodotti in esposizione e i consigli personalizzati su vestiti e accessori. Sabato 11 Marzo, ore 15:00, Bonatti Shop di Via Firenze, 46/46B. Ingresso libero.

Condividi: