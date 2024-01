Botteghe in vetrina, Delì tra i video che raccontano i negozi tipici toscani

La titolare del negozio Delì in via Roma, foto tratta dalla pagina Fb Delì

Il negozio di via Roma è stato selezionato tra le 50 attività partecipanti al progetto lanciato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico “Vetrina Toscana” con il sostegno di Regione Toscana: 120 secondi per raccontare la storia di una bottega, conoscere meglio le persone che stanno dietro al bancone, valorizzare la qualità dei prodotti e delle materie prime che hanno selezionato per i propri clienti

Pubblicate sul canale Youtube di Vetrina Toscana le clip girate nelle botteghe selezionate tra le partecipanti al progetto realizzato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale “Vetrina Toscana”. A Livorno è stata selezionalta “Delì“, che dal 2012 propone solo prodotti artigianali di nicchia, in testa cioccolato, miele, thè e le ormai quasi introvabili tisane sfuse in foglia.

120 secondi per raccontare la storia di una bottega, conoscere meglio le persone che stanno dietro al bancone, valorizzare la qualità dei prodotti e delle materie prime che hanno selezionato per i propri clienti. È l’obiettivo dei video nati dal progetto “Botteghe in Vetrina”, lanciato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico “Vetrina Toscana”, con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, il contributo di Unioncamere Toscana e la collaborazione tecnica di Fondazione Sistema Toscana, che gestisce sito, social e promozione digitale di vetrina Toscana.

I brevi filmati, a cura del fotografo e videomaker Luca Managlia, sono stati girati nelle settimane scorse nelle sei botteghe selezionate tra le 50 partecipanti al progetto: ogni bottega è la protagonista assoluta di una clip in cui i titolari si raccontano al pubblico insieme ad uno dei loro fornitori di punta. A Livorno è stata selezionala “Delì”, che dal 2012 propone solo prodotti artigianali di nicchia, in testa cioccolato, miele, thè e le ormai quasi introvabili tisane sfuse in foglia. https://youtu.be/-UBQa22QTZs?si=jOp-ATFvpE4_-zb3. Si conclude così, con la messa in onda a cura di Fondazione Sistema Toscana dei sei filmati sul canale Youtube di Vetrina Toscana e sui social delle imprese coinvolte, il progetto regionale “Botteghe in Vetrina”, che da marzo 2023 ha accompagnato 50 esercizi tradizionali di commercio alimentare lungo un percorso di aggiornamento sui prodotti e sulle nuove strategie comunicative per farsi conoscere anche attraverso il digitale. Tra i docenti che li hanno seguiti l’esperta di food&restaurant marketing Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di ecommerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai e gli esperti di Slow Food e dell’Associazione Quore. Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©