Botti di Capodanno, 6 interventi per incendio cassonetto

In totale sono stati 558 in Italia gli interventi dei vigili del fuoco, in Toscana 44 (a Livorno 6 interventi per incendio cassonetto)

In totale sono stati 558 in Italia gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Lo scrivono su Twitter i vigili del fuoco (foto tratta dal tweet). Il numero maggiore quest’anno in Lombardia, dove sono stati 72, seguono: Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44 (a Livorno 6 interventi per incendio cassonetto, nessun intervento all’Elba e un falso allarme a Cecina. “Nottata relativamente tranquilla” fanno sapere dal comando di via Campania), Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35.