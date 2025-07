Bottiglie abbandonate sotto al ponte di Calafuria

Immagine tratta dal video da Monica, che ringraziamo per la disponibilità

Il video (che trovate qui in fondo all’articolo) lo ha realizzato Monica e racconta purtroppo una Calafuria in cui sotto al ponte sono stati abbandonati un sacco nero e due scatole di cartone con all’interno (e all’esterno) rifiuti: in particolare, bottiglie di plastica e bottiglie in vetro di birra. Il tutto a pochi metri dall’acqua. “E’ una cosa abominevole. Dopo ripetuti appelli è sempre peggio; è sempre peggio” commenta l’autrice del video che poi sarcasticamente conclude facendo i “complimenti a tutti”. Il pensiero comune di chi frequenta questo tratto di costa è che se arriva il libeccio potrebbe finire tutto quanto in mare. Aggiunge Alessandra, una storica frequentatrice: “La situazione secondo me è peggiorata negli ultimi anni e la problematica dell’abbandono della spazzatura è relativa soprattutto al basamento, sotto al ponte, dove si concentra l’ombra. Dispiace vedere uno scempio in un paradiso come questo. E comunque pensare di posizionare qualche cestino potrebbe forse aiutare a migliorare le cose anche se tutto poi mi rendo perfettamente conto che sta al senso civico delle persone”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©