Bottiglietta con fili, gli artificieri la fanno brillare

Notata nell'atrio delle poste centrali da una vigilessa in coda, gli artificieri hanno fatto brillare la bottiglietta con un braccio meccanico. All'interno acqua. Il palazzo inizialmente è stato fatto evacuare

Momenti di apprensione all’interno delle poste centrali di via Cairoli per una bottiglietta, con alcuni fili posizionati come “circuito”, notata accanto ad una colonna dell’atrio da una vigilessa in coda. Una volta allertata, la polizia ha ordinato, a scopo precauzionale, l’evacuazione del palazzo. Il tutto è accaduto intorno alle 15 di martedì 6 agosto e si è concluso intorno alle 17,20 quando gli artificieri, entrati dall’ingresso laterale di via del Tempio (nella foto), l’hanno fatta brillare, in sicurezza, con un braccio meccanico e sparando una sorta di proiettile all’interno per ottenere un effetto deflagrazione. Nella bottiglietta è risultato esserci solo acqua.

Sul posto digos, scientifica e municipale. I dipendenti sono stati fatti rientrare. Le poste centrali, a seguito dell’accaduto, sono rimaste chiuse al pubblico per consentire le indagini della scientifica. Sono al vaglio i filmati delle telecamere.