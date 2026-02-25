“Bravissimo”, i livornesi sui social applaudono Nigiotti

Tantissimi gli utenti concordi nel dire che la canzone è bellissima e che Enrico è stato bravissimo. Il post Fb nella notte, dalle 00.30 alle 7.30, ha raggiunto i 1.000 mi piace

Enrico Nigiotti, cantautore livornese classe 1987, è tornato sul palco di Sanremo portando in gara il brano “Ogni volta che non so volare”. Per l’artista si tratta della quarta partecipazione dopo quelle del 2015, 2019 e 2020. Al termine della esibizione, sotto al post Facebook di QuiLivorno.it i livornesi si sono letteralmente scatenati: commenti pieni di orgoglio e affetto per il loro concittadino con tantissimi utenti concordi nel dire che la canzone è bellissima e che Enrico è stato bravissimo. Il post Fb nella notte, dalle 00.30 alle 7.30, ha raggiunto i 1.000 mi piace. Ed il trend è in crescita.

