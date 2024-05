Brikke Brakke presenta il bilancio sociale e ambientale

La cooperativa sociale ha presentato le attività del Centro del Riuso Creativo Evviva. Nel corso dei tre anni di attività, il centro ha evitato il conferimento all’oasi ecologica di ben 12.247 Kg di beni contribuendo così a una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica

Il 21 maggio 2024, nell’ambito del festival Ri-Life, sono state presentate le attività svolte nei primi tre anni dal Centro del Riuso Creativo Evviva, gestito dalla Cooperativa Sociale Brikke Brakke. L’evento ha offerto l’opportunità di illustrare dettagliatamente i risultati raggiunti dal centro, evidenziando il suo impatto ambientale e sociale. Nel corso dei tre anni di attività, il centro ha evitato il conferimento all’oasi ecologica di ben 12.247 Kg di beni, contribuendo così a una significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Questa quantità di beni salvati ha permesso di risparmiare 37.246,25 Kg di CO2, un risultato che equivale a compiere 10,3 volte il giro del mondo in aereo. Questo traguardo evidenzia l’importante ruolo del centro nel promuovere la sostenibilità e la tutela ambientale.

Oltre ai benefici ecologici, il Centro del Riuso Creativo Evviva ha avuto un impatto sociale rilevante. Attualmente, il centro impiega 7 persone, di cui 5 provenienti dalle categorie protette, dimostrando un impegno concreto nell’inclusione lavorativa e nel sostegno alle persone svantaggiate. Inoltre, grazie a una convenzione con i servizi sociali, il centro è riuscito a soddisfare 23 richieste di assistenza, fornendo supporto a individui e famiglie in situazioni di bisogno. Questi risultati confermano l’importanza del Centro del Riuso Creativo Evviva come modello di economia circolare e inclusione sociale, sottolineando il valore delle iniziative che combinano sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

