“Buon anno a tutti e che vi regali salute e serenità”

Foto tratta dalla pagina Instagram di Igor Protti

Il messaggio pubblicato poco fa da Igor Protti su Instagram. Ve lo proponiamo qui: “Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida. Stasera un Capodanno diverso da sempre, in casa con la mia Compagna Daniela, un po’ dolorante, con un futuro incerto ma che cercherò di affrontare al meglio delle mie possibilità fisiche e psicologiche. Cosa chiedere al 2026? Sarebbe facile sognare la guarigione ma sarei felice di non avere altre brutte notizie. Per questo stasera anche senza grandi festeggiamenti ringrazio la vita per esserci ancora. Buon anno a tutti perché vi regali salute e tanta serenità“.

