“Buon compleanno amore, ci manchi tantissimo”
Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità
Michael, oggi 17 ottobre, avrebbe compiuto 40 anni. A ricordarlo con parole cariche d'amore è la sua famiglia
Ci sono compleanni che diventano occasioni per ricordare una persona che continua a vivere nel cuore di chi resta. Sabato 17 ottobre Michael Landi avrebbe compiuto 40 anni. A ricordarlo, con parole cariche d’amore, è la sua famiglia, che ha voluto dedicargli un messaggio speciale: “Oggi, 17 ottobre, Michael avrebbe compiuto i suoi 40 anni, ma un male in breve tempo l’ha portato via. Ci manchi tantissimo, buon compleanno amore nostro. Che ti arrivi fino al cielo, stella nostra”. Michael, livornese originario del quartiere Shangai, è scomparso nel dicembre 2025. Il suo ricordo continua a vivere nelle persone che gli hanno voluto bene e nei tanti messaggi di affetto che hanno accompagnato la famiglia dopo la sua scomparsa. Nel giorno in cui avrebbe tagliato il traguardo dei 40 anni, le parole dei suoi cari diventano un abbraccio che supera il tempo e la distanza.
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